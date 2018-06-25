قادة الإمارات يهنئون أردوغان عقب الفوز بانتخابات الرئاسة

توجه رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بالتهنئة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية التي شهدتها تركيا الأثنين.



وبعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى الرئيس التركي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.



وتقدم نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد بالتهنئة إلى أردوغان عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية، ورئيس الحكومة الإماراتية الشيخ محمد بن راشد وذلك عبر برقية تهنئة إلى أردوغان.



يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فاز في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد، وذلك عقب حصوله على 52% من الأصوات.

