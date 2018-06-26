حماية يطالب بتخفيض فترة استخراج بطاقات الرقم القومى لأبناء قنا

أصدر مركز حمايه لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان بالصعيد، بيانًا، رصد فيه معاناة المواطنين جراء طول فترة الإنتظار لاستخراج بطاقات الرقم القومي والتي تتجاوز الشهر في معظم الحالات.



وأشار البيان، إلى أن فصل سجل مدنى قنا عن محافظه أسوان جعل الكثير من أبناء قنا يتفائلون بفترة جديدة يتم فيها استخراج البطاقات خلال وقت قياسى، لكن حدث العكس وتعرض المواطنين لتأخير كل مهامهم المرتبطه ببطاقة الرقم القومي وخاصة عند التعامل مع الىنوك التى ترفض التعامل ببطاقة منتهية.



من جانبه طالب بركات الضمراني مدير مركز حمايه بقنا، وزير الداخلية بسرعة التدخل و إصدار توجيهاته بشأن الإلتزام بالمواعيد المقررة و أن تكون هناك عقوبات علي المتسببين في التأخير خاصة أنه توجد هناك ازدواجية في المعايير التي يتم تطبيقها، حيث تقرر علي من يتخلف عن استخراج البطاقات أو يتأخر عن التجديد غرامات دون أن تكون هناك عقوبات علي المتسببين في تعطيل مصالح المواطنين مع تأخر إصدار أو تجديد بطاقاتهم وما يترتب عليها.