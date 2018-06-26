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محافظ المنيا يعتمد قواعد التنسيق الالكتروني للتعليم الثانوي العام والفني

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 12:06 ص
عصام البديوي محافظ
عصام البديوي محافظ المنيا
ايمن رياض
اعتمد عصام البديوي محافظ المنيا، قواعد التنسيق الالكتروني للقبول بالتعليم الثانوي العام والفني لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي الشهادة الاعدادية، للعام الدراسي 2017 / 2018 والمتقدمين لمدارس التعليم الثانوي العام والفني 2018/ 2019.

وأعلن محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا ان قواعد التنسيق التي تم اعتمدها جاءت كالتالي، التعليم الثانويِ العام: الحد الأدني للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام للمدارس الرسمية الحكومية 200 درجة، والحد الأدني للقبول بمدارس التعليم الثانوي الخاص 170 درجة.

وبالنسبة للتعليم الفني، الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي نظامي ثلاث وخمس سنوات، واضاف انه سيتقدم الطالب بتسجيل رغباته على الموقع الألكتروني للتنسيق بحد أدنى ثلاث رغبات وفي نهاية التنسيق سوف يعلن الحد الأدنى للقبول بكل مدرسة وكل تخصص يرغبه الطالب حسب مجموعه وذلك حسب عدد الفصول والورش والمعامل وهيئة التعليم العلمي والعملي.

وبالنسبة للتعليم والتدريب المزدوج، يتقدم الطالب إلى الوحدة الإقليمية للتعليم والتدريب المزدوج بصورة استمارة النجاح ويكون الحد الأدنى للتخصصات المتاحة بنظام التعليم والتدريب المزدوج كما يلي: ميكانيكا صيانة وإصلاح بنين صناعي 190درجة، كهرباء بنين صناعي170 درجة، ملابس جاهزة بنين وبنات صناعي180 درجة، سكرتارية طبية بنات تجاري 210 درجة، فني إداري بنين وبنات تجاري 145 درجة، وتعليم زراعي بنين 140 درجة.

ومن المقرر تسجيل رغبات الطلاب للتعليم الثانوي العام والفني على مرحلتين، الأولي تبدأ من السبت 7 يوليو وتنتهي الأثنين 30 يوليو المقبل والثانية تبدأ من الإثنين 6 اغسطس المقبل .

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