رويدا عطية تحيي حفل موازين بفضاء النهضة.. صور

أحيت المطربة السورية رويدا عطية حفلها الغنائي على مسرح فضاء النهضة بالمعرب ضمن فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم، التي تقام في الفترة من 22 إلى 30 يونيو، بمشاركة نجوم الطرب وفرق الغناء العربية والعالمية.



قدمت رويدا عطية باقة متنوعة من أروع أغانيها القديمة والحديثة خلال فعاليات الحفل، من بينها أغنية "خاين" التي طرحتها مؤخرًا، وأشترك معها في إحياء الحفل المطرب اللبناني ملحم زين.



ويشارك في حفلات مهرجان موازين بمسرح النهضة هذا العام، عدد كبير من نجوم الغناء منهم: ملحم زين، ورويدا عطية، وبوسي، ومحمد حماقي، وأمير دندن، ووائل جسار، ونانسي عجرم، والمطرب أحمد شيبة، وصابر الرباعي، وأحلام.

