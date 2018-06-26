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رستم: مصر الدولة الوحيدة التى لا يوجد بها هيئة دواء.. فيديو

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 01:39 ص
الدكتور اسامة رستم
الدكتور اسامة رستم
حمزة شعيب
قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء بإتحاد الصناعات، إن الدولة الوحيدة على مستوى العالم التى لا يوجد بها هيئة دواء هى مصر.

وأضاف رستم خلال لقائه ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر قناة "مصر الأولى": "هيئة الداوء هو الحل مشكلة الخلاف على الأسعار بين وزارة الصحة وشركات الدواء لإنها هيئة مستقلة.

وتابع:" عندنا 9 مصانع أدوية أجنبية تستولى على 53 % من جحم الدواء المتدوال داخل مصر".

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