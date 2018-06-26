غادة عبد الرازق: محمد جمعة بيفكرني بـ خالد صالح.. فيديو

قالت الفنانة غادة عبد الرازق، إن اختيار معظم ممثلي مسلسل "ضد مجهول" كان للمخرج طارق رفعت، مؤكدة أنها لم تتدخل إلا في اختيار ممثل وحيد وهو النجم محمد جمعة.



وأضافت غادة خلال حوارها ببرنامج «بوضوح» المذاع على قناة الحياة تقديم الإعلامى عمرو الليثى، أن الفنان محمد جمعة يذكرها بالفنان الراحل خالد صالح وهو يعتبر من مدرسة الراحل.



وأشارت إلى أن "جمعة" كان بالنسبة لها اكتشاف رهيب وممثل تقيل جدًا، وانا بحس انه ممثل مختلف عن اى حد.



جدير بالذكر أن مسلسل "ضد مجهول"، بطولة غادة عبد الرازق، والنجم السوري فراس سعيد، حنان مطاوع، روجينا، أحمد سعيد عبد الغني، تأليف أيمن سلامة، اخراج طارق رفعت.