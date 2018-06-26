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محافظات

السفير الكوري بالإسماعيلية: نستثمر 400 مليون دولار في مصر

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 06:46 ص
الرئيس السيسي ورئيسة
الرئيس السيسي ورئيسة كوريا الجنوبية - صورة أرشيفية
حسام صلاح
قال يون يوشيول، السفير الكورى الجنوبى بالقاهرة، أمس الاثنين، إن حجم الاستثمارات الكورية في مصر وصل الي 400 مليون دولار.

وتابع السفير الكوري: ان العمالة المصرية بلغت ما يقرب من 5 الاف عامل مصري يعملون في المصانع والتوكيلات الكورية المنتشرة بالمحافظات المصرية المختلفة.

واضاف ان هناك مخططا لتطوير فكرة جذب الاستثمارات الكورية في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وفي ظل الاصلاحات الحالية التي تمنحها الدولة المصرية لصالح النهوض بالاستثمار.

وأكد السفير الكوري علي هامش استعدادات انطلاق قافلة ثقافية بمكتبة مصر العامة بمحافظة الاسماعيلية، غدا الثلاثاء، بالتعاون مع السفارة الكورية والمركز الثقافى الكورى، بحضو محافظ الاسماعيلية اللواء ياسين طاهر، إنه رغم البعد الجغرافى الشاسع بين مصر وكوريا الجنوبية إلا أن التبادل الثقافى بين البلدين ساهم فى تحقيق التقارب بينهما بدرجة كبيرة.

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