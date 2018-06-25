ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

الأوقاف تعلن قبول دفعة جديدة لمعهد التمريض بمستشفى الدعاة

الإثنين 25/يونيو/2018 - 11:59 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
محمد صبري عبد الرحيم
أعلنت وزارة الأوقاف عن قبول دفعة جديدة للعام الدراسى 2018-2019، وعددهم من 25 إلى 30 طالبة بالمعهد الفنى للتمريض نظام الخمس سنوات بمستشفى الدعاة التابع لوزارة الأوقاف، من بين الحاصلات على الشهادة الإعدادية العامة الحديثة هذا العام 2017/2018م لغة إنجليزية (من محافظة القاهرة الكبرى).

وحددت مصروفات دراسية بمبلغ أربعة آلاف جنيه عن كل عام دراسي تدفع على دفعتين القسط الأول بعد اجتياز الاختبارات الشخصية والكشف الطبى وكشف الهيئة للطالبة، والقسط الثانى مع بدء الترم الثانى، كما يتم تدريبهن على أيدى أكبر الأساتذة والاستشاريين والأخصائيين بمستشفى الدعاة وبمستوى شديد التميز .

وجاء في شروط القبول: القبول طبقًا لأعلى المجاميع المتقدمة ويكون اختيار الأعداد المقبولة بنظام التنسيق للمجموع الأعلى فالأقل واجتيازها الاختبارات المؤهلة للقبول والكشف الطبى والمقابلة الشخصية، وألا يقل سن المتقدمة عن 15 عامًا ولا يزيد على 18 عامًا فى 1 / 10 /2018 م، وأن تكون الطالبة حصلت على الشهادة الإعدادية العامة حديثة للعام الدراسى 2017-2018م .

الأوراق المطلوبة للالتحاق: طلب الالتحاق، وقيمة كراسة القبول بمبلغ 500 جنيه وغير قابلة للرد فى حالة عدم القبول، وفيش وتشبيه لولى الأمر باسم المعهد الفنى للتمريض، وصورة من شهادة الإعدادية العامة حديثة، وصورة من شهادة الميلاد المميكنة، وشهادة حسن سير وسلوك بالدمغة، عدد 8 صور حديثة 4× 6، وصورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر، وإيصال كهرباء حديث.

وتقدم الأوراق المطلوبة بمقر المعهد بشارع قاسم أمين بجوار مسجد إبراهيم شرف الدين ونادى مصر للبترول فى حدائق القبة بدءًا من الأحد 1 / 7 / 2018م حتى الأحد 15 / 7 / 2018، وفى حالة اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية يتم دفع القسط الأول خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر الأسماء على موقع وزارة الأوقاف الرسمى أوقاف أونلاين (ar.awkafonline.com).


ترشيحاتنا

رئيس الإذاعة: وفاة عبد الرحيم محمد عقب تعرضه لأزمة صحية بماسبيرو

شاهد..السعودية تطلق رصاصة الرحمة فى وجه مصر بالفوز 2-1 بكأس العالم

رد نهائي من محمد صلاح على أخبار اعتزاله اللعب دوليًا

مرتضي: الجون اللي دخل في الحضري أهبل ولو أنا مكانه مش هيحصل

وزير الداخلية: نجحنا فى محاصرة الجماعات الإرهابية .. فيديو

الأحد 1 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ثورة 30 يونيو

شاهد.. فيفا يعلن محمد صلاح رجل مباراة مصر والسعودية

شاهد.. هدف محمد صلاح في مباراة السعودية اليوم

إبراهيم سعيد يوجه رسالة ساخرة لـ هيكتور كوبر

أحمد شوبير ينعي عبد الرحيم محمد برسالة مؤثرة

قبرص وإسرائيل تجهزان مفاجأة لحركة حماس

مدرب نيجيريا: أعشق ميسي لكن لن نرحمه في مباراة الغد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوتشيات بالوان باستيل لموضة صيف 2018 .. صور

تعرف على أبطال مصر.. 23 ميدالية بدورة ألعاب البحر المتوسط منها 7 ذهبيات

أزياء جذابة للجسم الكيرفي في المناسبات.. صور

شاهد.. 10 صور مؤثرة من مباراة السعودية ضد مصر

شاهد.. 30 صورة من مباراة السعودية ضد مصر

فيديو

غادة عبد الرازق تنهار من البكاء على الهواء..فيديو
إيهاب الخطيب يكشف موقف صلاح من الاعتزال الدولي ..فيديو
حماية المستهلك: القانون الجديد حدد ضوابط صارمة لصالح المواطن ..فيديو
حسن المستكاوي يوجه سؤالا صعبا لاتحاد الكرة.. فيديو
خبير يكشف خطة نهوض ألمانيا بالكرة بعد خسارة 2002

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟