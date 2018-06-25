الأوقاف تعلن قبول دفعة جديدة لمعهد التمريض بمستشفى الدعاة

أعلنت وزارة الأوقاف عن قبول دفعة جديدة للعام الدراسى 2018-2019، وعددهم من 25 إلى 30 طالبة بالمعهد الفنى للتمريض نظام الخمس سنوات بمستشفى الدعاة التابع لوزارة الأوقاف، من بين الحاصلات على الشهادة الإعدادية العامة الحديثة هذا العام 2017/2018م لغة إنجليزية (من محافظة القاهرة الكبرى).



وحددت مصروفات دراسية بمبلغ أربعة آلاف جنيه عن كل عام دراسي تدفع على دفعتين القسط الأول بعد اجتياز الاختبارات الشخصية والكشف الطبى وكشف الهيئة للطالبة، والقسط الثانى مع بدء الترم الثانى، كما يتم تدريبهن على أيدى أكبر الأساتذة والاستشاريين والأخصائيين بمستشفى الدعاة وبمستوى شديد التميز .



وجاء في شروط القبول: القبول طبقًا لأعلى المجاميع المتقدمة ويكون اختيار الأعداد المقبولة بنظام التنسيق للمجموع الأعلى فالأقل واجتيازها الاختبارات المؤهلة للقبول والكشف الطبى والمقابلة الشخصية، وألا يقل سن المتقدمة عن 15 عامًا ولا يزيد على 18 عامًا فى 1 / 10 /2018 م، وأن تكون الطالبة حصلت على الشهادة الإعدادية العامة حديثة للعام الدراسى 2017-2018م .



الأوراق المطلوبة للالتحاق: طلب الالتحاق، وقيمة كراسة القبول بمبلغ 500 جنيه وغير قابلة للرد فى حالة عدم القبول، وفيش وتشبيه لولى الأمر باسم المعهد الفنى للتمريض، وصورة من شهادة الإعدادية العامة حديثة، وصورة من شهادة الميلاد المميكنة، وشهادة حسن سير وسلوك بالدمغة، عدد 8 صور حديثة 4× 6، وصورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر، وإيصال كهرباء حديث.



وتقدم الأوراق المطلوبة بمقر المعهد بشارع قاسم أمين بجوار مسجد إبراهيم شرف الدين ونادى مصر للبترول فى حدائق القبة بدءًا من الأحد 1 / 7 / 2018م حتى الأحد 15 / 7 / 2018، وفى حالة اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية يتم دفع القسط الأول خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر الأسماء على موقع وزارة الأوقاف الرسمى أوقاف أونلاين (ar.awkafonline.com).





