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ديني

هيئة ضمان الجودة تعتمد كلية صيدلة بنات جامعة الأزهر

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 12:06 ص
كلية الصيدلة
كلية الصيدلة
محمد صبري عبد الرحيم
اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر.

وأعرب الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، عن سعادته البالغة لاعتماد كلية جديدة من كليات جامعة الأزهر من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، وقال إن ذلك جاء نتيجة دعم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب والمجهود المخلص المتواصل من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، مطالبًا باقي كليات الجامعة التي لم تحصل على الجودة بعد، بالمسارعة في ذلك، مشيرًا بأن اعتماد كلية الصيدلة بنات يعد إضافه جديدة تضاف إلى رصيد جامعة الأزهر.

وتعد كلية الصيدلة بنات بالقاهرة، خامس كلية بجامعة الأزهر تحصل ضمان الجودة والإعتماد لهذا العام، بعد كليات اللغة العربية بالقاهرة، وكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية.

كما تم اعتماد هذه الكليات 8 كليات أخرى وهى كليات طب البنات، وطب البنين، وطب الأسنان بنات، وعلوم بنات، وعلوم بنين، والدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، وكلية اللغة العربية بالمنوفية، وكلية القرآن الكريم وعلومه بطنطا، وبهذا يبلغ رصيد جامعة الأزهر من الكليات المعتمد عدد 13 كلية.

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