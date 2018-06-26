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برلمان

رياضة البرلمان تكرم أبطال مصر بالألعاب الفردية بعد عودتهم

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 06:16 ص
البطلة فريدة عثمان
البطلة فريدة عثمان
عبدالله خالد
أشاد النائب سمير البطيخي، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بما حققه أبطال مصر في الألعاب الفردية والأولومبية بدورة ألعاب البحر المتوسط، قائلًا: إن أبطال مصر شرفونا بعدد الميداليات التي حققوها ببطولة البحر المتوسط، في ظل إخفاق المنتخب الوطني في كرة القدم بكأس العالم.

وقال "البطيخي" في تصريحات لـ "صدى البلد" إن الاهتمام بكرة القدم وبكأس العالم اعلامياَ طغى على ما يحققه الابطال المصريون من أرقام قياسية وبطولات، مطالبًا الاعلام المقروء والمسموع والمرئي بأن يهتم بابطال الألعاب الفردية.

وأكد وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أن البرلمان سوف يقوم بتكريم اللاعبين في دورة ألعاب دول البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن أداءهم كان مشرف، وأن البطولة كانت قوية وشارك بها لاعبين عالميين.

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