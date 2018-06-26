صحف الثلاثاء: مصر تدعم وحدة العراق.. مؤشرات تصحيح الثانوية مبشرة.. مصر تقترب من الربط الكهربائى مع أوروبا.. افتتاح مترو النزهة ديسمبر المقبل

الأهرام:

السيسى: مصر تدعم وحدة العراق وترفض التدخل فى شئونه

استمرار التنسيق لتعزيز التضامن العربى والإسهام فى إعادة الإعمار



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى موقف مصر الداعم لوحدة العراق، ومساندتها لجهود القضاء على التطرف من جذوره واستعادة الأمن والاستقرار على كامل أراضيه، مشيرًا إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز تماسك النسيج المجتمعى العراقى لقطع الطريق على جميع محاولات بث الفرقة وإشعال الفتن فى إطار موحد من المواطنة.



وشدد الرئيس على أهمية استمرار التشاور والتنسيق الثنائـى، بهدف تعزيز التكاتف والتضامن بين الدول العربية، فى ظل الأزمات الإقليمية التى تواجه الأمة فى الوقت الراهن، والتى تفرض أهمية ترسيخ وحدة الصف، ونزع فتيل الطائفية والمذهبية.



جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله أمس إياد علاوى نائب رئيس جمهورية العراق، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية وعباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة.



وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد حرص مصر على الوقوف بجانب العراق، والعمل على تطوير العلاقات معه فى مختلف المجالات، ومشيدًا بما يشهده التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين من تطور خلال الفترة الأخيرة.



كما وجه الرئيس التهنئة لإياد علاوى لنجاحه فى الانتخابات البرلمانية العراقية التى عُقدت فى مايو 2018.



من جانبه، أعرب نائب رئيس جمهورية العراق عن شكر وتقدير الشعب العراقى لمواقف مصرـ قيادة وشعبًاـ الداعمة لبلاده، مؤكدًا ما تمثله مصر باعتبارها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربى، واهتمام بلاده بتعزيز علاقاتها المتميزة مع مصر فى المجالات المختلفة. وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول آخر التطورات على الساحة العراقية، وتطورات الوضع السياسى ومفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة، حيث أوضح علاوى أهمية دور المؤسسات الوطنية العراقية فى نزع فتيل النزاعات الطائفية والمذهبية، والقضاء على التطرف والتشدد.



وقد أعرب الرئيس عن خالص تمنياته بالنجاح فى تشكيل حكومة عراقية وطنية وقوية تكون مُمثلة لكافة أبناء الشعب العراقى، مؤكدًا الترحيب بالمشاورات السياسية التى تجريها التيارات العراقية المختلفة لتنسيق مواقفها، ومشيرًا إلى دعم مصر لأى نتائج تحظى بتوافق الأطراف العراقية.



وشدد الرئيس فى هذا الإطار على حرص مصر على وحدة وسلامة العراق ودعمها لمؤسساته الوطنية، ورفضها جميع محاولات التدخل فى شئونه الداخلية، وذلك فى إطار ثوابت السياسة المصرية تجاه كافة دول المنطقة والعالم.



كما تم خلال اللقاء التأكيد على المكانة البارزة للعراق فى الوطن العربى، وأهمية استمرار مشاركته الفعالة فى مسيرة العمل العربى المشترك. وذكر السفير بسام راضى أن اللقاء تطرق إلى عدد من مجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزها لمصلحة الشعبين الشقيقين، حيث أعرب الجانبان عن تطلعهما لاستمرار التنسيق بين البلدين والعمل على تطوير العلاقات الثنائية بينهما، ولاسيما الاستفادة من الخبرة المصرية فى عملية إعادة إعمار المناطق التى تضررت نتيجة الحرب على داعش، وفى تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة فى مختلف المجالات.



الأخبار



رئيس الوزراء: مصممون على دعم التعاون مع العراق



استقبل رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، د. مصطفى مدبولي، نائب رئيس جمهورية العراق د. إياد علاوي، والوفد المرافق له، بحضور وزير شئون مجلس النواب، ومساعد وزير الخارجية للشئون العربية، وذلك في إطار زيارته إلى مصر لدعم وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين مصر والعراق.



ورحب رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، بنائب رئيس جمهورية العراق، مشيدًا بتميز العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مقدمًا خالص التهاني بمناسبة الانتهاء من الانتخابات البرلمانية العراقية كخطوة إضافية لتحقيق المزيد من الديمقراطية والاستقرار في العراق.



وأكد "مدبولي"، موقف مصر الثابت بشأن وحدة العراق وسيادته على كامل ترابه الوطني، مقدمًا التهنئة إلى العراق على الانتصارات التي حققتها القيادة العراقية بسواعد أبنائها لطرد تنظيم "داعش" الإرهابي من الأراضي العراقية، واستئصال التنظيم من مراكز نفوذه في المحافظات العراقية، معربًا عن تطلعه أن تشهد الفترة القادمة القضاء الكامل على الإرهاب واستعادة العراق لنهضتها الاقتصادية ودورها في المحيط العربي والإقليمي.



وشدد رئيس الوزراء، على استعداد مصر لتقديم الدعم اللازم لجهود الحكومة العراقية، من خلال الشراكة بين الشركات المصرية والعراقية في مشروعات تنموية في العراق بما يحقق الفائدة المشتركة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، مشيرًا إلى حرص مصر على المشاركة في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق مطلع عام 2018.



وأشار "مدبولي"، إلى أهمية البدء في خطوات عملية لتعظيم التعاون بين البلدين والمساهمة في مشروعات البنية التحتية في العراق، معربًا عن ضرورة أن تسفر هذه الزيارة في وضع خارطة طريق للتعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرًا إلى مشاركة الشركات المصرية في بعض مشروعات استخراج الغاز والبترول في العراق، مثل عقد خدمة تطوير وإنتاج الغاز في حقل سيبا، وكذا في منطقة القطاع 9 بجنوب شرق العراق.



ولفت رئيس الوزراء في هذا الصدد، إلى أهمية تبادل الزيارات والوفود بما في ذلك رجال الأعمال، للتعريف بفرص الاستثمار في كل من البلدين، فضلًا عن إمكانية زيادة التبادل التجاري بينهما، قائلًا: "مصممون على دعم التعاون بين بلدينا ولنبدأ من الغد"، ليرد د. إياد علاوي قائلا: "بل من اليوم".



الجمهورية



مؤشرات تصحيح الثانوية.. "مبشرة"

ارتفاع درجات الجبر.. مواجهة الكيمياء الخميس و"الختام" الأحد



أكدت المؤشرات تصحيح كراسات طلاب الثانوية العامة في مادة الجبر ارتفاع درجات طلاب العلمي رياضة وحصول عدد كبير منهم علي الدرجة النهائية.



يواصل المصححون تقدير درجات الطلاب في المادة بنفس قواعد النموذج الموضوع مسبقًا بعدما ثبت من نتيجة تصحيح العينة العشوائية عدم وجود شكاوي موضوعية من جانب الطلاب أو مقترحات من المصححين بوجود أي ملاحظات علي نموذج الإجابة.



قال خالد عبدالحكم نائب رئيس عام الامتحانات إنه لم يتم إدخال أي تعديلات علي نموذج الإجابة وأن التصحيح يتم وفقًا للقواعد بما يحقق صالح الطلاب في المقام الأول مع الحفاظ علي مبدأ تكافؤ الفرص وعدم منح أي طالب أي درجة لا يستحقها من واقع إجابته.. مشيرًا إلي أن تصحيح جميع المواد يتم وفقًا لروح نموذج الإجابة وليس بنصه.



يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان بعد غد الخميس في مادتي الكيمياء والجغرافيا قبل أن تختتم الامتحانات يوم الأحد القادم بالجيولوجيا والعلوم البيئية والاستياتيكة والفلسفة والمنطق.



الوطن



وزير الكهرباء: مصر على أعتاب إنجاز الربط الكهربائى مع أوروبا

«شاكر»: يدعم خطط التنمية ويؤمّن الطاقة.. و«كتوريدس»: عبر قبرص وكريت



أشاد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، بالجهود المبذولة لإتمام دراسات الربط الكهربائى بين مصر وأوروبا عبر قبرص، طبقًا للجدول الزمنى المعد لذلك، مؤكدًا أهميته الكبرى لخطة مصر الاستراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتأمين الطاقة، وتحويلها إلى ناقل مهم للطاقة إلى القارة الأوروبية.



وأضاف «شاكر»، خلال استقباله، أمس، ناسوس كتوريدس، المدير المركز التنفيذى للشركة الأوروبية الأفريقية للربط، لتسلّم دراسة المشروع: «نجحنا فى وضع حجر الزاوية لبدء العمل بالمشروع، الذى سيحقق فوائد اقتصادية وسياسية للدول المعنية»، مطالبًا بسرعة الانتهاء من تقييم الدراسة، لتتم المناقشات مع الجانب القبرصى قبل عرضها على رئيس الجمهورية.



وأشار وزير الكهرباء إلى الأهمية التى يوليها القطاع لمشروعات الربط، حيث ترتبط كهربائيًا مع الأردن وليبيا، ودراسة جدوى زيادة سعة خط الربط مع الأردن لـ2000 - 3000 ميجاوات بدلًا من 450 ميجاوات حاليًا، عبر الربط على الجهد الفائق المستمر «HVDC».



ولفت إلى استمرار العمل فى مشروع الربط الكهربائى مع السعودية بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات على جهد ± 500 ك.ف، والمتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى منه عام 2021، منوهًا بدراسة الربط جنوبًا فى اتجاه أفريقيا، بداية من السودان وإثيوبيا وسد «إنجا» بالكونغو.



من جانبه، قال «كتوريدس»: إن المشروع يتيح ربط كل من قبرص وجزيرة كريت بالاتحاد الأوروبى، ويبرز فوائد خطة مصر الاستراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتأمين الطاقة المطلوبة.



الشروق



وزير النقل: افتتاح مترو «النزهة» ديسمبر المقبل



قال هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إنه من المقرر افتتاح الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، المعروف باسم "مترو النزهة"، في ديسمبر المقبل، وهو الجزء الذي يمتد بطول 5.15 كيلومتر، ويشتمل على 4 محطات نفقية، وهي "هارون – هليوبوليس - ألف مسكن – نادي الشمس"، ومحطة علوية هي محطة النزهة.



وأضاف "عرفات"، في تصريحات صحفية له، عقب جولته التفقدية مساء أمس الأحد، للجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، أن هناك تقدما كبيرا في تنفيذ الأعمال الإنشائية للجزء الأول من المرحلة الرابعة بنسبة إنجاز 85%، وأعمال التشطيبات بنسبة 72%، وأعمال السكة بنسبة 55%، ذاكرا أن العمل بالمرحلة الثالثة يسير وفقا للجدول الزمني المحدد.



وأوضح أن الجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، الذي يمتد بطول 6.35 كيلومتر من محطة هشام بركات حتى يصل إلى المحطة التبادلية عدلي منصور "موقف العاشر"، ويشمل 5 محطات علوية هي "هشام بركات - قباء- عمر بن الخطاب - الهايكستب - عدلي منصور"، بالإضافة إلى الورشة الرئيسية للخط الثالث بمساحة 65 فدانا، والتي تعد أكبر ورشة في إفريقيا، يجري تنفيذه بواسطة اتحاد شركات للمقاولات المصرية "المقاولون العرب، وأوراسكوم"؛ للاستفادة من الخبرات المكتسبة في مجال تنفيذ مترو الأنفاق ولتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية ولتوفير العملة الأجنبية.



وأكد الوزير في لقائه مع العاملين بالمشروع على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني في تنفيذ الأعمال، لافتا إلى أهمية تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق، نظرا للدور المهم في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة، كأحد أهم عناصر منظومة النقل الجماعي المنظم، حيث إن المستهدف أن تستوعب شبكة المترو بعد استكمال تنفيذها ما يقرب من 9 ملايين راكب يوميا.



وأضاف أنه يجري حاليا العمل في ثلاث مشروعات بالخط الثالث لمترو الأنفاق، وهم الجزئين الأول والثاني من المرحلة الرابعة، بالإضافة إلى المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو.