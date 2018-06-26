صلاحيات أردوغان الجديدة تجعله "الرجل الأوحد".. رئيس أكبر سجن في العالم.. أصبح أقوى من دولة أتاتورك.. وبوتين يصف سلطاته بالعظيمة.. وهذا هو موعد رحيله عن الكرسي

أردوغان وضع 160 ألف شخص في السجن و50 ألف في انتظار المحاكمة

إنجه: أصبحنا تحت حكم الرجل الأوحد

برلمانية تركية: نعيش في ظل نظام فاشي

الإرهاب والتضخم أكبر التحديات التي تواجه أردوغان

فاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية التي أقيمت الأحد الماضي، وفاز أيضا بسلطات تنفيذية جديدة وواسعة.فقد تم إضعاف البرلمان وإلغاء منصب رئيس الوزراء، حيث أصبحت الإجراءات التي تم إقرارها في استفتاء مثير للجدل في العام الماضي نافذة المفعول.وبحسب ما ذكرته إذاعة "بي بي سي" البريطانية، قال مرشح المعارضة المهزوم، محرم إنجه، إن تركيا دخلت الآن مرحلة خطيرة من حكم الفرد الواحد.وفاز رجب طيب أردوغان بالانتخابات بعد حصوله على ما يقرب من 53% بعد واحدة من أقوى المعارك الانتخابية التي خاضتها المعارضة منذ سنوات، فيما حصل إنجه على 31% فقط، على الرغم من حملته القوية التي جذبت حشودا ضخمة قبل انطلاق عمليات الاقتراع.وحصل أردوغان البالغ من العمر 64 عاما على رئاسة اقتصاد قوي وبقاعدة شعبية كبيرة، لكنه أيضا الأكثر استقطابال للرأي العام، وقام بقمع خصومه ووضع 160 ألف شخص في السجن.وجاءت التهاني بالفوز من جميع أنحاء العالم، على الرغم من أن بعض القادة الغربيين كانوا بطيئين في الرد، فيما تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن السلطة السياسية العظيمة والدعم الجماعي الضخم لأردوغان.في خطاب النصر الذي ألقاه صباح الاثنين ، تعهد أردوغان بتطبيق النظام الرئاسي الجديد بسرعة، والذي كان ضمن حركة إصلاح أو تعديل دستوري اقترحها أردوغان وحصلت على أغلبية ضئيلة بنسبة 51%خلال استفتاء بالعام الماضي.وتمنح التعديلات الدستورية الرئيس سلطات جديدة، بتعيين كبار المسئولين بمن فيهم الوزراء والنواب، والتدخل في النظام القانوني للبلاد، فرض حالة الطوارئ.ويرى بعض النقاد أن النظام الجديد في تركيا يفتقر إلى الضوابط والتوازنات.ويقول أردوغان إن سلطته المتزايدة ستمكّنه من معالجة المشاكل الاقتصادية لتركيا وهزيمة المتمردين الأكراد في جنوب شرق البلاد.كان أردوغان رئيسًا للوزراء لمدة 11 عامًا قبل أن يصبح رئيسًا في عام 2014. وبموجب الدستور الجديد ، يمكن أن يرشح نفسه لولاية ثالثة عندما تنتهي دورته الثانية في عام 2023 ، مما يعني أنه قد يحتفظ بالسلطة حتى عام 2028.على الرغم من أن 90٪ من وسائل الإعلام كانت مؤيدة للحكومة وتتجاهل المعارضة إلى حد كبير ، إلا أن ملصقات وأعلام الرئيس تقاوم أي تحد في الشوارع ، والانتخابات التي تجري في ظل حالة الطوارئ التي تقلص الاحتجاجات ، والصحفيين والأكاديميين الناقدين الذين يتم سجنهم أو إجبارهم على المنفى ، حصل أردوغان فقط حصلت على تأييد نصف الأتراك فقط.وقالت عضوة البرلمان المعارضة سيلين سايك بوكي للبي بي سي طنحن نعيش في ظل نظام فاشي لكن الأنظمة الفاشية لا تفوز عادة بالانتخابات بنسبة 53٪ ، فهي تفوز بنسبة 90٪، وهذا يدل على أن القيم التقدمية ما زالت موجودة ويمكن أن ترتفع".في الوقت الحالي ، هذا هو وقت أردوغان، وبفضل سلطاته الجديدة الكاسحة، وإلغاء منصب رئيس الوزراء، وقدرته على اختيار الوزراء وكبار القضاة ، يصبح أقوى زعيم تركي منذ الأب المؤسس مصطفى كمال أتاتورك.سيأمل الآن أن يقود البلاد حتى عام 2023 على الأقل، أي بعدما ستكون قد مر 100 عام على تأسيس أتاتورك للجمهورية وسيتعين على المعارضة المحبطة أن تلتقط أنفاسها وتتساءل مرة أخرى عما إذا كان من الممكن أن يهزم أردوغان.ووصف إنجه رجل حزب الشعب الجمهوري الانتخابات، بأنها كانت غير عادلة منذ الإعلان عنها، وحتى إعلان النتيجة.وأخبر الصحفيين بعد التصويت "لقد اعتمدنا الآن بالكامل نظام حكم الفرد الواحد".لكنه استدرك قائلا إنه لم يطعن في النتائج الرسمية، أما المرشحين الأربعة الآخرين فقد حصلوا على أقل 10٪ من الأصوات.كان التواجد الأمني قويا، ولكن قبل التصويت، أثيرت مخاوف بشأن الترهيب المحتمل والتزوير الانتخابي.وكانت نسبة الاقبال مرتفعة عند 87٪ تقريبا ، وفقا لما ذكرته هيئة الاذاعة الحكومية.أشار مراقبون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) إلى أنه على الرغم من أن الانتخابات قد أتاحت خيارًا حقيقيًا ، إلا أن أردوغان وحزبه يتمتعان بميزة، للأسف لم يكن للمتسابقين فرص متكافئة للتنافس وللحملات.وأضافت أن حالة الطوارئ المطبقة منذ عام 2016 قد تسببت في الحد من حرية التعبير والتجمع، والتي أثرت على الأحزاب السياسية الأخرى، هذا غير أن السلطات الجديدة التي منحت لأردوغان ستضر كثيرا بالديمقراطية التركية على المدى البعيد.كما انتقدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التغطية الإعلامية غير المتكافئة التي تُمنح للمرشحين ، في بلد تقول مجموعات المراقبة إنه أصبح أكبر سجن للصحفيين في العالم.وصرح المتحدث باسم أردوغان، إبراهيم كالين ، للبي بي سي بأن نظام الانتخابات في بلاده 'واضح جدا وشفاف.في انتخابات برلمانية منفصلة ، حصل التحالف الحاكم بقيادة حزب أردوغان حزب العدالة والتنمية (AKP) على أغلبية ، بنسبة53 ٪ وحوالي 343 مقعدا.وحصل حزب الشعب الجمهوري المعارض وحلفاؤه على 33٪ فقط (190 مقعدًا). ومع ذلك ، فإن حزب HDP المؤيد للأكراد عاد إلى البرلمان بحصوله على 67 مقعدًا.وجاء نجاح الحزب على الرغم أن المرشح الرئاسي صلاح الدين دميرتاش مودع في سجن شديد الحراسة بتهمة الإرهاب ، وهو ما ينفيه أردوغان.أكبر مشكلة بالنسبة للناخبين هي الاقتصاد، حيث يبلغ معدل التضخم حوالي 11٪ ، على الرغم من نمو الاقتصاد بشكل كبير في السنوات الأخيرة، كذلك كان الإرهاب قضية رئيسية أخرى ، حيث تواجه تركيا هجمات من المسلحين الأكراد والجهاديين في تنظيم الدولة الإسلامية"داعش".وتخضع تركيا لحالة طوارئ منذ وقوع محاولة انقلاب فاشلة أو مزعومة في يوليو 2016 ، حيث تم فصل 107،000 موظف وجندي من وظائفهم. تم سجن أكثر من، 50 ألف شخص في انتظار المحاكمة.