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أخبار البلد

رئيس نقابة الاتصالات: لا طعون على انتخابات اتحاد العمال

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 01:08 ص
صدى البلد
محمد غالي
قال ابراهيم توفيق، رئيس النقابة العامة للاتصالات، إن انتخابات المرحلة الثالثة للاتحاد العام لعمال مصر لايوجد بها اي مشاكل او معوقات، مشيرا الي ان دور وزارة القوي العاملة في تذليل الصعاب.

واكد رئيس النقابة العامة، في تصريحات لـ"صدي البلد" ان وزارة القوي العاملة لم تعلن عن اي مقدمين للطعون في المرحلة الثالثة لانتخابات مجلس ادارة الاتحاد العام.

وأضاف توفيق، ان الجميع في انتظار النتائج النهائية لنتائج وزارة القوي العاملة لكشوف الفائزين باعضاء مجلس ادارة الاتحاد.

يذكر أن وزارة القوي العاملة فتحت أبوابها، لتلقي طلبات الطعون والبت فيها للمرحلة الثالثة لانتخابات العمال، الخاصة بأعضاء مجلس ادارة الاتحاد.

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