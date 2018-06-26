8 ميداليات منهم 4 ذهبيات في رابع أيام ألعاب البحر المتوسط

حصدت البعثة المصرية، ثمانية ميداليات بواقع ٤ ذهبيات، و فضية، و ٣ برونزيات في رابع أيام دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة في الفترة من ٢٢ يونيو حتى الأول من يوليو بمدينة تاراجونا الأسبانية.



أفتتح اليوم، محمد إيهاب، بطل العالم في رفع الأثقال بحصوله على ذهبيتين في منافسات وزن ٧٧ كجم. حيث توج بذهبيتي الخطف والكلين.



وتوجت الفراشة المصرية فريدة عثمان بذهبية ٥٠ م حرة بعد أن حققت رقم 24.83،محطمة رقم الدورة. ليصبح رصيدها من الميداليات ثلاثة ميداليات بواقع ذهبيتين في ٥٠م فراشة و ٥٠ م حرة، و فضية في ١٠٠ فراشة.



وأختتم المصارع، هيثم فهمي اليوم بحصوله على ذهبية منافسات وزن ٦٠ كجم في المصارعة الرومانية، كما حصل المصارع محمد السيد على فضية منافسات وزن ٦٧ كجم في المصارعة الرومانية.



وجاءت الميداليات البرونزية عن طريق كلٍ من : المصارع أحمد حسن، في منافسات وزن ٩٧ كجم للمصارعة الرومانية، و السباح علي خلف الله في ٥٠م حرة، و السباح مروان القماش في ٤٠٠ م حرة.



وبذلك أصبح رصيد مصر من الميداليات ٢٣ ميدالية بواقع ٧ ذهبيات، و ٧ برونزيات، و ٩ برونزيات، لتحتل المركز السادس في الترتيب العام لجدول الميداليات.