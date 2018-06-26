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كأس العالم

منتخب الطائرة يتأهل لدور الـ8 بدورة ألعاب البحر المتوسط

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 01:04 ص
المنتخب الوطني للكرة
المنتخب الوطني للكرة الطائرة
محمد سمير
تأهل المنتخب الوطني للكرة الطائرة بقيادة مديره الفني محمد مصيلحي، إلى دور الـ٨ بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في الفترة من ٢٢ يونيو حتى الأول من يوليو بمدينة تاراجونا الأسبانية، رغم خسارته أمام نظيره الأسباني بنتيجة ١-٣ في إطار الجولة الثانية في الدور الأول للمجموعة الثالثة.

كان الفراعنة، أفتتحوا مشوارهم في البطولة بالفوز على منتخب مقدونيا بنتيجة ٣-٢، بعد مباراة عصيبة وقوية.

وبهذه النتيجة تحتل مصر المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقطتين، خلف المنتخب الأسباني الذي يتصدر المجموعة برصيد ٦ نقاط، و أمام المنتخب المقدوني الذي حل ثالثًا برصيد نقطة واحدة.

جدير بالذكر أنه يتأهل لدور الـ ٨ أول فريقان في كل مجموعة.

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