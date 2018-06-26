رئيس صناعة الدواء: مفيش حاجة اسمها دواء مصرى.. فيديو

قال الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء بإتحاد الصناعات، إن مصر لديها 9 مصانع أجنبية تستحوذ على 53% من حجم الدواء داخل مصر.



وأضاف أسامة رستم خلال لقائه ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر قناة "مصر الأولى": "نبيع سنويا بـ60 مليار جنيه أدوية، والأدوية المستوردة تمثل 8% من حجم الأدوية داخل مصر".



وتابع: "مفيش حاجة إسمها دواء مصرى الدواء ليس له جنسية، معندناش دواء مصرى ولكن لدينا دواء يصنع بمعايير الجودة العالمية".