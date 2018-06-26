شوبير: منتخب المغرب ودع كأس العالم برأس مرفوعة.. فيديو

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن هذا الجيل من لاعبي منتخب مصر أكثر من تلقى تكريما في تاريخ الكرة المصرية، كما وجد مساندة غير مسبوقة من رئيس الجمهورية الذي استقبل البعثة قبل السفر لروسيا وتحدث معهم ودعمهم".



وأضاف شوبير، عبر برنامجه على قناة "صدى البلد": "المنتخب خاض فترة إعداد قوية ولعب مع منتخبات كبيرة كالبرتغال وكولمبيا وبلجيكا لكنهم لم يستغلوها بالشكل الأمثل".



توتابع: "منتخب المغرب ودع البطولة برأس مرفوعة بعد أداء ممتاز وأحرج اسبانيا في اللقاء الأخير".