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محافظات

عشائر الكشافة تقدم عروضا فنية وثقافية في بني سويف.. صور

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 06:32 ص
عشائر الكشافة ببني
عشائر الكشافة ببني سويف
محمد عبد الحليم
قدمت الكشافة، أمس، فعاليات وعروض فنية بمركز الابداع بحديقة سعيد النجار بكورنيش النيل في مدينة بني سويف، أداها أعضاء الكشافة الفتيان والبحرية والجوية والمرشدات من أبناء المحافظة.

وتنوعت الفقرات مابين عروض فنية وغنائية فردية وجماعية مثل أداء الأغنيات الكشفية المعهودة والموسيقى النحاسية وشعر وزجل وابتهلات دينية وغيرها ، بالإضافة إلى فقرة رياضية قدمها فريق الكشافة مثل عروض الكارتيه والفنون القتالية المتنوعة.

وتضمنت الفعاليات إقامة معرضا كشفيا لعشائر الكشافة احتوى على لوحات فنية متميزة، وأعمال ومشغولات فنية بأيدى أعضاء الكشافة، فضلا عن تنظيم فقرات فنية أداها أفراد الكشافة من ذوي الإعاقة والتي تميزت بالموهبة الرائعة والأداء الراقي.

شهد الفعاليات المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف ، واللواء عصام العلقامي السكرتير العام ، وأحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمحاسب محمود مغربي رئيس مدينة بني سويف ، والمستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس ادارة الكشافة الجوية ، والمستشار خالد سالم نائب رئيس الكشافة البحرية ، والقائد الكشفى محمد على رئيس اللجنة التنسيقية ، والقائد الكشفى محمد البحيري عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للكشافة والمرشدات.

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