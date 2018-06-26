لأول مرة.. سلمى محجوب على مسرح ساقية الصاوى الخميس المقبل

تستضيف ساقية عبد المنعم الصاوى لأول مرة على مسرحها المطربة سلمى محجوب بصوتها المتألق، يوم الخميس المقبل على مسرح الحكمة فى تمام الثامنة مساءً.



سلمى محجوب بدأت كراقصة باليه فى مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا بالقاهرة، ثم كرست حياتها للغناء، وبدأت تتلقى دروسًا صوتية مع السوبرانو المصرية الشهيرة الدكتورة نيفين علوبة منذ عام 2010. وهى عضوة فى مؤسسة المسرح الغنائى فابريكا.



كما شاركت فى النسخة العربية من المسرحية الغنائية الشهيرة "البؤساء" التى قامت بها فابريكا فى عام 2012، سافرت إلى الهند وأخذت دورة لمدة أسبوعين فى الرقص المعاصر والرقص الهندى الحديث والكلاسيكى، إلى جانب تدريب الغناء الهندى الكلاسيكى فى معهد باشون للرقص والغناء.