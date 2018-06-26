ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

لأول مرة.. سلمى محجوب على مسرح ساقية الصاوى الخميس المقبل

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 08:10 ص
صدى البلد
طارق موسى
تستضيف ساقية عبد المنعم الصاوى لأول مرة على مسرحها المطربة سلمى محجوب بصوتها المتألق، يوم الخميس المقبل على مسرح الحكمة فى تمام الثامنة مساءً.

سلمى محجوب بدأت كراقصة باليه فى مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا بالقاهرة، ثم كرست حياتها للغناء، وبدأت تتلقى دروسًا صوتية مع السوبرانو المصرية الشهيرة الدكتورة نيفين علوبة منذ عام 2010. وهى عضوة فى مؤسسة المسرح الغنائى فابريكا.

كما شاركت فى النسخة العربية من المسرحية الغنائية الشهيرة "البؤساء" التى قامت بها فابريكا فى عام 2012، سافرت إلى الهند وأخذت دورة لمدة أسبوعين فى الرقص المعاصر والرقص الهندى الحديث والكلاسيكى، إلى جانب تدريب الغناء الهندى الكلاسيكى فى معهد باشون للرقص والغناء.

ترشيحاتنا

إعادة وجه يوليوس قيصر إلى الحياة.. ومفاجأة حول مرضه النادر

صلاح الحزين.. لوحة الهزيمة بريشة عصمت داوستاشى

المرور: تأمين المصيفين المسافرين علي الطرق الصحراوية

الإفتاء تكشف عن عمل يبسط لك الرزق في الدنيا

هاشتاج السعوديون شكرا محمد صلاح ضمن الأكثر تداولا على تويتر

مميش: شركة كويتية تقيم مركزا لوجستيًا بمحور قناة السويس

أمين الفتوى يحذر الفتيات من 5 أنواع من البنطلونات.. فيديو

20 ألف جنيه غرامة عدم وضع صندوق للقمامة أمام المحلات بالعاصمة

رياضة البرلمان تكرم أبطال مصر بالألعاب الفردية بعد عودتهم

شاهد.. أول ظهور لنجمي صراع العروش بعد زواجهما

التعليم: امتحانات الثانوية العامة لا علاقة لها بإجازة الأحد

حسام حسن: منتخب 90 لن يتكرر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إسكندرانية تحول مخلفات الشواطئ إلى قطع فنية.. صور

كوتشيات بالوان باستيل لموضة صيف 2018 .. صور

تعرف على أبطال مصر.. 23 ميدالية بدورة ألعاب البحر المتوسط منها 7 ذهبيات

أزياء جذابة للجسم الكيرفي في المناسبات.. صور

شاهد.. 10 صور مؤثرة من مباراة السعودية ضد مصر

فيديو

فيديو جراف.. أبطال مصر فى دورة العاب البحر المتوسط
رئيس صناعة الدواء: مفيش حاجة اسمها دواء مصرى.. فيديو
رستم: مصر الدولة الوحيدة التى لا يوجد بها هيئة دواء.. فيديو
غادة عبد الرازق تنهار من البكاء على الهواء..فيديو
إيهاب الخطيب يكشف موقف صلاح من الاعتزال الدولي ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟