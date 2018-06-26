التعليم أولًا.. الرئيس السيسي يوجه بتطويره على المعايير العالمية.. فتح فروع للجامعات العالمية بمصر.. نواب: نقلة تاريخية في تطوره.. والاعتراف بالخريج المصري عالميا

نائبة: الخريج المصري سيكون معترف به عالميا مع تطوير التعليم

برلماني: إنشاء فروع من الجامعات العالمية في مصر من أهم خطوات التطوير

برلماني: وزير التعليم يحقق نهضة شاملة

اهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية ولايته الثانية بثلاثة ملفات، هي التعليم والثقافة والصحة، فمع اجتماعه مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجه بتطوير المهارات المطلوبة للطالب في مراحل التعليم المختلفة وتحديد عناصر بناء الشخصية المصرية وكيفية تطبيق استراتيجية تطوير التعليم ما قبل الجامعي، وهو ما أشاد به النواب، مؤكدين أن التعليم سوف يمر بمرحلة تاريخية.وقالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن الفترة الثانية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستهدف منها أهم 3 ملفات وهم الصحة والتعليم والثقافة، مشيرة إلى أنه مهتم بنفسه اهتمامًا كبيرًا بقضية التعليم وطلب تنفيذ التجربة اليابانية، وهو ما تقوم به وزارة التعليم في الفترة الحالية، حيث تقوم بتنفيذ المنظومة الجديدة للتعليم من بداية العام الدراسي الجديد.وأضافت "نصر" أنه سيتم بدء الدراسة في 12 مدرسة يابانية، وأنه ستتم إضافة 45 مدرسة أخرى العام القادم، وسيتم افتتاح 100 مدرسة العام الذي يليه، مشيرة إلى أنه بعد استكمال تطبيق منظومة التعليم الجديدة على جميع المدارس، سوف يكون الخريج على أعلى مستوى، وبالتالي لابد أن يكون التعليم العالي على نفس القدر من التطوير وتطوير مناهجه وتأهيل الطلبة.وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي إلى أن إنشاء فروع للجامعات العالمية في مصر في الفترة القادمة سوف يدفع التعليم دفعة كبيرة، خاصة أن شهاداتها ستكون شهادات عالمية معتمدة دوليًا، موضحة أنه ستحدث منافسة بينها وبين الجامعات المصرية الأخرى، بالإضافة إلى الاستفادة من طرق التعليم والمناهج.وأكدت النائبة أن الموازنات العامة للتعليم مازالت غير كافية لتطوير التعليم بالشكل المطلوب، مشيرة إلى أنه يتم الاعتماد على القروض في تطوير التعليم لأن الموازنة لا تكفي لدعم التعليم، مشيرة إلى أن التعليم الصحيح وتطويره سوف يعود بموارد وتطوير اقتصادي يرد ما يصرف عليه من ديون.من جانبه، قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن خطة وبرنامج الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الحالي، لتطوير منظومة التعليم يواكب أفضل التطورات العالمية في التعليم، لذلك سيتم تطبيقها بشكل تدريجي بداية من العام القادم ليتم تطبيقها على صفوف الحضانة.وأضاف بركات أن جميع الوزارات "الإنتاج الحربي والاتصالات والإسكان" متكاتفة مع وزارة التربية والتعليم لتطبيق منظومة التعليم الجديدة على أكمل وجه، مشيرًا إلى أنه لا يمكن انتظار سنوات أخرى قادمة بدون تطوير في التعليم.وأوضح عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، أن التوأمة بين الجامعات المصري والعالمية من أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة في الرفعة من التعليم، لافتًا إلى أن إنشاء فروع من أحسن 20 جامعة على مستوى العالم سوف ينهض بالتعليم الجامعي ويحسن منه، مشيرا إلى أن اللجنة اجتمعت مع رؤساء 11 جامعة لمناقشة مشروع قانون إنشاء الجامعات العالمية في مصر.وفي السياق ذاته، قال النائب سعد بدير، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم بما يتواكب مع أحدث النظم العالمية، قرار حكيم وبداية قوية للحكومة الجديدة من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم العالى والبحث العلمي، مشيدا بالقرارات الصائبة التي تتخذها القيادة السياسية التي تقود البلاد للتقدم.وأضاف بدير، في بيان صحفي، أن ملف التعليم من الملفات المهمة التي يجب النظر إليها باهتمام شديد، والعمل على دعم وزيادة البحث العلمي التطبيقي، وتبنى المبتكرين والباحثين، وإنشاء الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة، لاستيعاب عدد أكبر من الطلاب، لافتا إلى أن هذا سيساعد في زيادة عدد الفرص للطلاب للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.وأعرب عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، عن ثقته في تنفيذ الوزير تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على المشكلات والأزمات التي تواجه التعليم في مصر، والعمل على تحقيق نهضة شاملة في منظومة التعليم.