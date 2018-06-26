ضبط مسئول جملة محمودية لاستيلائه على 9 أطنان سكر تموين

نفذت إدارة تموين المحمودية برئاسة المهندس محسن الرصد حملة مكبرة للرقابة على أحد مراكز شركة الجملة لتعبئة السكر التموينى وذلك لحصر الكميات الموردة بتوجيهات من المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العقيد وجدى الصيرفى .



أسفرت الحملة عن ضبط : مسئول أحد مراكز تعبئة السكر المكلف من قبل شركة الجملة بتعبئة السكر التموينى السائب وإعادة توريدها معبأ لتوزيعة على بدالين التموينين بالتصرف فى كميات من السكر وعدم توريد الكمية المستلمة حيث تبين قيام مسئول فرع شركة الجملة بالاستيلاء على 9,700طن سكر تموينى حيث قام باستلام 75طن سكر لتوزيعها على بدالين التموين وتبين ان الكميات الى تم تسليمها تصل الى63,300 طن سكربفارق "9,300 طن سكر"



وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.