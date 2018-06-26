ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط مسئول جملة محمودية لاستيلائه على 9 أطنان سكر تموين

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 06:20 ص
سكر تمويني - صورة
سكر تمويني - صورة أرشيفية
جمالات الدمنهورى
نفذت إدارة تموين المحمودية برئاسة المهندس محسن الرصد حملة مكبرة للرقابة على أحد مراكز شركة الجملة لتعبئة السكر التموينى وذلك لحصر الكميات الموردة بتوجيهات من المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العقيد وجدى الصيرفى .

أسفرت الحملة عن ضبط : مسئول أحد مراكز تعبئة السكر المكلف من قبل شركة الجملة بتعبئة السكر التموينى السائب وإعادة توريدها معبأ لتوزيعة على بدالين التموينين بالتصرف فى كميات من السكر وعدم توريد الكمية المستلمة حيث تبين قيام مسئول فرع شركة الجملة بالاستيلاء على 9,700طن سكر تموينى حيث قام باستلام 75طن سكر لتوزيعها على بدالين التموين وتبين ان الكميات الى تم تسليمها تصل الى63,300 طن سكربفارق "9,300 طن سكر"

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ترشيحاتنا

أمين الفتوى يحذر الفتيات من 5 أنواع من البنطلونات.. فيديو

علي جمعة يكشف عن 9 كلمات داوم الصالحون على الدعاء بها

الاتحاد يتفق مع الأهلي على تجديد إعارة اللاعب فوزي الحناوي

مدرب الأرجنتين: سنخوض 5 مباريات وصولا للنهائي

ضبط مسئول جملة محمودية لاستيلائه على 9 أطنان سكر تموين

وفقا للطب الصيني.. معاني الاستيقاظ في أوقات مختلفة من الليل

صلاحيات أردوغان الجديدة تجعله "الرجل الأوحد".. رئيس أكبر سجن في العالم.. أصبح أقوى من دولة أتاتورك.. وبوتين يصف سلطاته بالعظيمة.. وهذا هو موعد رحيله عن الكرسي

حسام حسن: المنتخب لا يتأثر بغياب لاعب مهما كان حجمه

عمرو وردة يوجه رسالة اعتذار مأساوية لجماهير الكرة المصرية

هنيدي يؤازر محمد صلاح ويوجه له هذه الرسالة

تداول نموذج إجابة ديناميكا الثانوية عبر فيس بوك.. صور

السفير الكوري بالإسماعيلية: نستثمر 400 مليون دولار في مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوتشيات بالوان باستيل لموضة صيف 2018 .. صور

تعرف على أبطال مصر.. 23 ميدالية بدورة ألعاب البحر المتوسط منها 7 ذهبيات

أزياء جذابة للجسم الكيرفي في المناسبات.. صور

شاهد.. 10 صور مؤثرة من مباراة السعودية ضد مصر

شاهد.. 30 صورة من مباراة السعودية ضد مصر

فيديو

رئيس صناعة الدواء: مفيش حاجة اسمها دواء مصرى.. فيديو
رستم: مصر الدولة الوحيدة التى لا يوجد بها هيئة دواء.. فيديو
غادة عبد الرازق تنهار من البكاء على الهواء..فيديو
إيهاب الخطيب يكشف موقف صلاح من الاعتزال الدولي ..فيديو
حماية المستهلك: القانون الجديد حدد ضوابط صارمة لصالح المواطن ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟