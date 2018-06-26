افتتاح الدور الجديد باقتصاد وعلوم سياسية.. صور

افتتحت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة دور جديد، حيث يساهم الدور الجديد في زيادة عدد القاعات الدراسية بنسبة 25% من عدد القاعات، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت ،رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد، عميد الكلية، ورئيس مجلس إدارة بنك التعمير والاسكان.



من جانبه، تقدم عميد الكلية بالشكر لكل من ساهم بالجهد والوقت فى العمل على الانتهاء من هذا المشروع، على رأسهم الدكتورة هالة السعيد، عميدة الكلية السابقة ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على كل ما بذلته من جهد في بداية هذا المشروع والذي بدأ في فترة عمادتها للكلية.



كما تقدم العميد بالشكر أيضًا إلى الدكتورة شيرين الشواربى، الأستاذ بقسم الاقتصاد ووكلية الكلية السابقة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قائلًا: "بذلت جهدًا كبيرًا خلال فترة توليها منصب الوكالة للخروج بهذا المشروع بالشكل الرائع الذى يليق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية" ، كما وجه الشكر للدكتور محمد سالمان، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على ما بذله من جهد لإتمام هذا المشروع خلال الفترة السابقة.