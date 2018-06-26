صلاح الحزين.. لوحة الهزيمة بريشة عصمت داوستاشى

بعد أن خيم الحزن على ملايين المصريين الذي شاهدوا هزيمة منتخبهم الوطني أمام نظيره السعودي، خلال المبارة التى أقيمت أمس الاثنين، فى إطار منافسات الجولة الأخيرة للدور الأول لكأس العالم المُقام حاليًا بروسيا، أتى الفنان التشكيلي المصري، عصمت داوستاشى، ليعبر عن حزنه الشديد في أحدث لوحاته الفنية.



"صلاح الحزين الغاضب"، هكذا أطلق داوستاشى على لوحته التي نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بعد ساعات من انتهاء المباراة وخروج المنتخب المصري رسميًا من مونديال كأس العالم 2018.



ومثلما انعكس الحزن الذي لاح على وجه على النجم المصري، محمد صلاح، بعد انتهاء المباراة، على ملايين المصريين ومشجعيه من حول العالم، فإن هذا الأمر بدا واضحًا في لوحة داوستاشى.



وقال داوستاشي معلقًا على اللوحة: "اللاعب الحزين الغاضب .. أحدث لوحاتى وقعتها أمس وأنشرها بعد هزيمه الفريق وخروجه من كأس العالم .. سيظل محمد صلاح نجم النجوم"، معربًا عن تهنئته للمنتخب السعودي.



وبنظرة بسيطة على اللوحة، يظهر مدى تأثر الفنان المصري بالهزيمة التي نالها المنتخب على الرغم من تتويج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في المباراة، فقد كان داوستاشى متفائلًا للغاية لدخول المنتخب المصري المونديال الذي حرم منه على مدار 28 عاما.



فتزامنًا مع أولى مبارايات "الفراعنة" أمام المنتخب الأورجوياني، نشر داوستاشى مجموعة لوحات رسمها أولاده الثلاثة، يوسف وعلي وآدم، لمحمد صلاح، وذلك تعبيرًا منهما لهذا النجم الذي أثبت وعن جداره أنه يستحق جميع المشاعر التي يكنها له ملايين المشجعين سواء المصريين أو من جميع أنحاء العالم.









