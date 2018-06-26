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كأس العالم

فرج عامر: توقعت خسارة مصر من السعودية.. فيديو

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 05:01 ص
فرج عامر
فرج عامر
محمد رشاد
أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أنه توقع ظهور لاعبي المنتخب المصري بشكل ومستوى سيء خلال بطولة كأس العالم وبالتحديد خلال مباراة السعودية الأخيرة والتى انتهت بهزيمة الفراعنة بهدفين لواحد.

قال عامر، خلال حديثه في برنامج "مع شوبير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "توقعت خسارة المنتخب أمام السعودية لأن المقدمات تقود للنتائج، بطولة كأس العالم تحتاج للقتال والتركيز من أجل تحقيق النجاح".

تابع: "لجنة الشباب والرياضة أصدرت بيانها من واقع مسؤوليتها تجاه الشعب المصري، لقد رصدنا كل العوامل التي تسببت في هذا الظهور المتواضع للمنتخب في روسيا".

اختتم حديثه: "لجنة الشباب والرياضة ستبدأ دراسة أسباب هذا الإخفاق ومحاسبة المسئول في أقرب وقت".

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