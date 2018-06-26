يوشيول: نطمع في امتيازات جديدة للاستثمار في قناة السويس

قال السفير الكورى الجنوبى بالقاهرة، يون يوشيول، اليوم الاثنين، ان هناك نوايا لاقامة استثمارات كورية كبري بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ونطمح في منح المستثمرين الكورين امتيازات حقيقية من اجل اطلاق اشارة البدء.



وأضاف «يوشيول»، علي هامش استعدادات انطلاق قافلة ثقافية كورية بمكتبة مصر العامة بمحافظة الاسماعيلية: "الاقتصاد المصري واجه عقبات كثيرة بعد صدور قرارات تحرير سعر الصرف وان مصر تمنع تدفق العملة الاجنبية الي الخارج، كما فرضت لوائح ونظم علي الاستيراد وهو ممكن ان يكون عائق لخروج العملة المصرية للخارج وان بعض الشركات الكورية تفضل ان تستورد قطع الغيار من الخارج وتصنعها في مصر ثم تعيد تصديرها للخارج".



وأشار السفير الكوري الجنوبي، بالتعاون مع السفارة الكورية والمركز الثقافى الكورى بلغ حجم الصادرات الكورية 200 مليون دولار صنعت بالفعل في مصر وتصدرت لدول العالم.



وتابع:" ويعاني المستثمرين من مشكلة استيراد القطع بسبب فرض تعريفة جمركية عالية نتمني ان يتم تعديل القواعد المنظمة للعمل حتي يتسني تطوير الاداء".

