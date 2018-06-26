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بنات البلد

تخلصي من تجاعيد الوجه بهذا المكون الطبيعي.. لن تصدقي النتائج

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 03:09 ص
التجاعيد
التجاعيد
آية التيجي
يعتبر «لبان الدكر» مادة صمغية تُستخرج من شجر الكندر المتواجد في مختلف الدول العربية، وقد أثبتت العديد من الدراسات أن لبان الدكر له قدرة على معالجة العديد من الأمراض بفضل المضادات الحيوية الطبيعية الموجودة بداخله.

يساعد لبان الذكر في العديد من الوصفات للبشرة، حيث أنه يساعد على تجديد خلايا الجلد ومقاومة ظهور التجاعيد، وبالأخص مع الخطوط الصغيرة التي تتشكّل حول الفم والعينين، لذا فإنه بمثابة بديلٍ طبيعي للكولاجين، واليكم طريقة التحضير بالتفصيل:

المكونات:
ملعقتان كبيرتان من لبان الذكر الصلب
كوب من الماء

طريقة التحضير:
١- ضعي كمية لبان الذكر في وعاء معدني معقّم وأضيفي كوب الماء بعد غليه جيدًا فوق النار.
٢- دعي لبان الذكر يتخمّر داخل الماء المغلية طوال ليلة كاملة،.
٣- قومي بتصفية الماء من لبان الدكر .
٤- احتفظي بها في عبوات زجاجية في البراد.

طريقة الاستعمال:
١- قومي بتطبيق منقوع اللبان على بشرتك و وزعيه على المنطقة المصابة بالتجاعيد.
٢- كرري العملية يوميًا وسوف تحصلي على النتائج المطلوبة من الاستخدام الاول.

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