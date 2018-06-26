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صبرة: هيئة الدواء تحل أزمة التسعير ونواقص الأدوية.. فيديو

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 01:14 ص
الدكتور كمال صبرة
الدكتور كمال صبرة
حمزة شعيب
قال الدكتور كمال صبرة رئيس القطاع الدوائى بالإتحاد الأوروبى سابقا، أتمنى تطبيق نموذج هيئة الدواء مثل بقية دول العالم، لافتا إلى أن السعودية أخذت النموذج الأمريكى لهيئة الدواء وطبقته.

وأضاف كمال صبرة خلال لقائه ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر قناة "مصر الأولى": "مسودات مشروع هيئة الدواء غير مرضية بالشكل الكافى".

وتابع: "وظيفة هيئة الدواء هى حل المشاكل الرئيسية التى تتمثل فى التسعير والتصدير والتوزيع، بالإضافة إلى المشكلة الأساسية وهي نقص الأدوية.

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