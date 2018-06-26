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حوادث

ضبط 15 مخبزا ومحطات وقود ومستودعات غاز مخالفة بالبحيرة

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 04:36 ص
ضبط 15 مخبزا مخالفا
ضبط 15 مخبزا مخالفا في دمنهور
جمالات الدمنهورى
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة تحت اشراف المهندس كمال راشد وكيل الوزارة حملة مكبرة فى إطار تكثيف الرقابة على الاسواق والمخابز المدعمة ومحطات تمويل السيارات ومستودعات الغازو بدالين التموين ببندر دمنهور ومركزكوم حماده وذلك بمشاركة مباحث التموين برئاسة العقيد وجدى الصيرفى وبمشاركة "المهندس عصام فاروق ،المحاسب احمد هنيدى"

أسفرت الحملة فى دمنهور عن ضبط صاحب احد المحلات التموينية لقيامه بصرف السلع التموينية للمواطنين بالبطاقة الذكية والتابعة لمشروع جمعيتى بكمية تقرب من نصف طن أرز حيث قام بمحو السعر المقرر والمدون على الكيس بالفولوماستر وكتابة سعرآخر اعلى لصق استيكر وذلك لايهام المستهلك بالسعر المدون وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

كما تمكن رجال التموين بمركز كوم حمادة من ضبط 9مخابز مدعمة مخالفة لقيام أصحابها بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن ولعدم وجود قائمة تشغيل ولقيام احدهم تجميع 10 أجولة دقيق بدلى مدعم تمهيدا لبيها بالسوق السوداء.

وفي مجال الرقابة على المحطات البتروليه تمكنت الحملة من ضبط محطتين قام اصحابهابعدم الاعلان عن اسعار بيع المواد البتروليه كما تحرر محضر آخر لصاحب محطة وقود التوقفه عن العمل دون اخطار الجهات الرسميه وضبط مستودعان غاز غير معلنة عن الاسعار وآخر لبيعه بازيد من السعر المقرر.

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