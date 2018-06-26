شوبير: الحضري سطر تاريخا ومحمد صلاح خلصنا من عقدة.. فيديو

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم حفر اسمه بحروف من ذهب فى تاريخ الكرة المصرية عقب مشاركته مع الفراعنة بنهائيات كأس العالم بروسيا 2018 وهو فى سن الـ45 عاما .



وأضاف شوبير عبر برنامجه المذاع على قناة «صدى البلد»: "محمد الشناوي قدم اداء مميز خلال مباريات المنتخب فى كاس العالم، وبالتحديد فى مباراة أوروجواي الاولى التى حصل فيها على لاعب المباراة ".



وأردف: "محمد صلاح خلصنا من عقدة هدف مجدي عبد الغني السخيفة التى لازمت واستمرت مع الشعب المصري لمدة 28 عاما منذ كأس العالم 90 ".



واختتم : " مايميز منتخبنا الوطنى فى روسيا هي الجماهير الحضارية التى ظهرت فى المدرجات وخارج الملعب وأظهرت حبها وانتمائها للبلد ".