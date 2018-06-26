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محافظات

مكتبة الإسكندرية تحتفل بـ150 عاما على افتتاح قناة السويس

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 04:01 ص
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية - صورة أرشيفية
أحمد عبد العزيز
يفتتح الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، الأمسية الثقافية التي تنظمها مكتبة الإسكندرية بمناسبة بدء الاحتفال بمرور 150 عامًا على افتتاح قناة السويس.

يقام الاحتفال بحضور الفريق مهاب مميش؛ رئيس هيئة قناة السويس كضيف شرف ومتحدث رئيس، والدكتور فتحي صالح؛ الرئيس الشرفي لمركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي CULNAT التابع للمكتبة، والدكتور علي الحفناوي؛ مستشار مشروع متحف قناة السويس ومؤسس الجامعة الفرنسية في مصر، وراميير دى فورتانييه؛ رئيس مؤسسة ذكرى فرديناند دليسبس وقناة السويس، والسفيرة فاطمة الزهراء عتمان؛ وكيل أول وزارة الخارجية سابقًا، وبمشاركة عدد من الشخصيات العامة والمثقفين والإعلاميين.

وأوضح بيان صادر عن المكتبة اليوم، أنها حرصت على تنظيم تلك الأمسية الثقافية انطلاقًا من الأهمية الكبرى التي توليها المكتبة إلى قناة السويس، لكونها مشروعًا تاريخيًا حضاريًا تنمويًا وهبته العبقرية المصرية إلى الإنسانية بأسرها، حيث تظل القناة حتى اليوم المعبر المائي الأهم عبر الزمان والمكان بالنسبة للتجارة العالمية

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