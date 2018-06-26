هكذا ردت نادين نجيم على يوسف الخال ونيكول سابا

قصفت الفنانة اللبنانية نادين نجيم جبهة المهاجمين لها من خلال تغريدة بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي " تويتر".



واعادت نادين نشر تغريدة لاحد متابعيها التي تقول: "تجاهلي المرضى النفسيين وتفاعلي معنا احنا محبينك".



كانت نادين دخلت في خلاف مع مواطنتها نيكول سابا فيما يمكن أن يطلق عليه لقب الحرب الباردة، منذ اعلان المنتج صادق صباح أن "نيكول" ستكون بطلة الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة العودة الذي عرض في رمضان 2018 بعد انسحاب "نادين" من العمل.



وخرجت نيكول منذ ايام بتصريح ناري قائلة انها تحدت نفسها في مسلسل الهيبة، وان ثنائية سمية، التي قدمتها، مع جبل "تيم حسن" حققت نجاحا كبيرًا، وذلك ردا على تصريحات نادين نجيم بأن البطولة في الهيبة ذكورية والدور النسائي مهمش وان دورها في الجزء الاول كان اهم من دور نيكول.



كانت نادين اتهمت تيم بانه السبب وراء عدم مشاركتها في الجزء الثاني من الهيبة، ولكنه نفى هذا الامر، مؤكدا ان نادين هي من قررت الانسحاب، معربا عن سعادته بما قدمته "نيكول" خلال المسلسل.



ولم يتوقف الامر عند هذا الحد، حيث توترت العلاقة بين الفنان اللبناني يوسف الخال، زوج نيكول، ونادين نسيب نجيم بعد النجاح الذي حققاه سويا من خلال مسلسل "لو" و"تشيللو".



وغرد "الخال" عبر حسابه بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر" قائلا :" وأنا كمان عندي نصيحة إلك بس متل ما إنتي قلتي تمامًا مبارح ع الهوا ما بتنقال ع الهوا تما تعمل فضايح".



تأتي هذه التغريدة ردا على نادين التي صرحت في احد البرامج اللبنانية منذ ايام إنها لا تستطيع أن تعطي نصيحة لـ"الخال" على الهواء لأنها ستكون فضيحة له.

