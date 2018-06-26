تعليم أسوان يناقش خطة العمل وتنفيذ الأنشطة الصيفية

تابع الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان خطة عمل المديرية مديرى عموم الديوان ومديرى الإدارات النوعية وموجهى عموم المواد والأنشطة، مع التأكيد على أهمية الأنشطة الصيفية وضرورة متابعتها بجميع المدارس والسعى فى حل أى مشكلات قد تعرقل ممارسة النشاط داخل المدرسة.



وأكد السيد الفيومى على ضرورة حصر العجز والزيادة فى المعلمين على مستوى جميع الإدارات وبكافة التخصصات على أن تنتهى أعمال الحصر بوجود قاعدة بيانات مكتملة لجميع المعلمين بنهاية يوليو المقبل حيث أن التغلب على مشكلة عجز المدرسين سيتم بأعمال النقل والندب بين الإدارات مع مراعاة الجانب الجغرافى للإدارات"أى ندب المعلم إلى الإدارة الأقرب لإدارته التى يعمل بها"، مع البعد عن الوساطة والمحسوبية والمحاباة.



كما تم إستعراض حلول أخرى لمشكلة عجز المعلمين، بحيث يتم الاستعانة بالمعلمين المتواجدين بدواوين المديرية والإدارات التعليمية للندب الجزئى لمدة يومين بالمدرسة الأقرب لمكان عمله، لحين الإنتهاء من دراسة العجز والزيادة بالمعلمين العاملين بالدواوين وإتخاذ الإجراءات اللازمة لعودتهم للمدارس التى تواجه مشكلة العجز.



وأشار إلى أن اجراءات نقل وندب المعلمين داخل الإدارة من سلطة الإدارة التعليمية ، أما النقل والندب من إدارة إلى أخرى من سلطة المديرية على أن تكون قاعدة البيانات حقيقية وصحيحة ودقيقة حتى لا يتعرض واضعها للمساءلة القانونية فى حال عدم صحتها.

