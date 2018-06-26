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فيديو جراف.. أبطال مصر فى دورة العاب البحر المتوسط

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 08:01 ص
صدى البلد
رفع أيطال مصر في الألعاب الفردية علم مصر عاليا خلال منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط 2018 المقامة حاليا في إسبانيا، بعد مرور 3 أيام من بدء المنافسات.

وحصدت مصر 23 ميدالية متنوعة حتى الآن بواقع 7 ميداليات ذهب، و7 ميداليات فضة، و9 ميداليات برونزية، ليتم عزف السلام الوطني في المحافل العالمية في 7 مناسبات حتى الآن، ومن المتوقع زيادة عدد الميدليات.

ويستعرض موقع صدى البلد أسماء رواد مصر في دورة البحر المتوسط.

احمد سعد ذهبيتان في رفع الاثقال .
فريدة عثمان ذهبيتان وفضية في السباحة.
محمد إيهاب ذهبيتن في رفع الاثقال.
هيثم محمود ذهبية في المصارعة.
جيانا فاروق الميدالية الفضية في الكاراتيه.
احمد سعيد الميدالية الفضية في الكاراتيه .
مصطفى وحيد الميدالية الفضية في رفع الاثقال .
احمد يحي قمر الميدالية الفضية في الرماية.
عبد الرحمن سامح الميدالية الفضية في السباحة.
محمد ابراهيم الميدالية الفضية في المصارعة .
هبة صالح ببرونزية وزن 48 كجم.
أريج سعيد الميدالية البرونزية في الكاراتية .
مالك جمعه الميدالية البرونزية في الكاراتيه .
عفاف الميدالية البرونزية في الرماية .
مروان محمد اسماعيل الميدالية البرونزية في السباحة .
أحمد رجب المصري الميدالية البرونزية في الكاراتية .
علي محمود احمد الميدالية البرونزية في السباحة.
مروان القماش الميدالية البرونزية في السباحه .
احمد ابراهيم جمعة الميدالية البرونزية في المصارعة .
فريدة عثمان فريدة عثمان
محمد ايهاب محمد ايهاب
ابراهيم مصطفي ابراهيم مصطفي
احمد الاصفر احمد الاصفر
احمد سعد احمد سعد
جيانا فاروق جيانا فاروق
عبد الرحمن سامح عبد الرحمن سامح
عفاف الهدهد عفاف الهدهد
احمد رجب المصري احمد رجب المصري
مالك جمعة مالك جمعة
هبة صالح هبة صالح
احمد يحيي احمد يحيي
فيديو جراف.. أبطال مصر فى دورة العاب البحر المتوسط

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فيديو جراف.. أبطال مصر فى دورة العاب البحر المتوسط
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