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فوزى: صعوبة تملك العقار تقتصر على المصريين بالداخل.. فيديو

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 01:52 ص
المهندس فتح الله
المهندس فتح الله فوزى
حمزة شعيب
قال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين رئيس لجنة التشييد بالجمعية، إن مشكلة ارتفاع سعر الوحدات وصعوبة تملك العقار، مشكلة تقتصر على المصريين بالداخل وليس الخارج، فالأخير دخله يكون بالعملة الصعبة وبالتالي فهو استفاد من قرارات تحرير سعر الصرف.

وأضاف فتح الله خلال لقائه ببرنامج "مصر بكرة" تقديم الإعلامية نفين منصور، عبر قناة أزهرى: "فى الداخل المشكلة هي قلة الدخل وليس ارتفاع سعر الوحدة، حيث إن سعر الوحدات ارتفع بالفعل ولكن بنسب مقبولة، وهو يعود لسببين الأول ارتفاع سعر الأرض والاخر لارتفاع سعر المباني.

وأوضح فوزي أنه مع الزيادة السكانية وزيادة سعر الدولار بعد التعويم أصبح من يشترون في مصر، هم فئة الاحتياج الفعلي للسكن حيث يحتاج القطاع 900 ألف وحدة سكنية لتغطية احتياجات الزيادة السكانية.

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