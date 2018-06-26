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فن

ريهانا تتجه إلى بريطانيا بعد حضور أسبوع الموضة بباريس.. صور

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 08:01 ص
ريهانا
ريهانا
شروق إبراهيم
اتجهت النجمة العالمية ريهانا للعاصمة البريطانية لندن بعد حضورها عرض ماركة لويس فيتون لازياء الرجال ضمن فعاليات اسبوع الموضة في باريس .

وظهرت ريهانا اثناء خروجها من احد الملاهي الليلية في لندن مرتدية فستان أسود انيق مكشوف الكتف وتركت شعرها منسدل.

ويعرض الان لريهانا في السينمات الامريكية فيلم Ocean's 8 مع ساندرا بولوك و انا هاثاواي ، كيت بلانشيت ،و هو استكمالا لسلسلة أفلام "oceans"، وتدور أحداث الفيلم الذي يشارك في إنتاجه النجم العالمي جورج كلوني، حول مجموعة من النساء يخططن لسرقة حفل Metgala السنوي في ولاية نيويورك.
ريهانا تتجه إلى بريطانيا بعد حضور أسبوع الموضة بباريس.. صور
ريهانا تتجه إلى بريطانيا بعد حضور أسبوع الموضة بباريس.. صور

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