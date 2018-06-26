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حوادث

مقتل موظف برصاص مسلحين مجهولين بالعريش

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 02:05 ص
مقتل موظف برصاص مسلحين
مقتل موظف برصاص مسلحين - صورة أرشيفية
لقي موظف مصرعه قتيلا على يد مسلحين مجهولين أمطروه بالرصاص الحي أمام أولاده في مدينة العريش شمال محافظة سيناء مساء أس.

وذكرت مصادر أمنية أن مسلحين مجهولين قاموا باطلاق الرصاص على المواطن «ماهر.م.ش»، الموظف بالإذاعة والتليفزيون، أثناء تواجده بمنزله الكائن الكائن بمنطقة الدهيشه جنوب حي المساعيد بالعريش، أمام أولاده.

وقد تم إخطار الأجهزة الأمنية بالحادث للتحقيق في ملابساته ودوافعه، كما انتشرت قوات الأمن في المنطقة لتمشيطها بالكامل بحثا عن الجناة.

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