حسام حسن: المنتخب لا يتأثر بغياب لاعب مهما كان حجمه

انتقد حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، أسلوب لعب هيكتور كوبر خلال مباريات كأس العالم مؤكدًا أنه تأثر سلبيًا بغياب محمد صلاح.



وقال العميد، في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر فضائية صدى البلد: "هيكتور كوبر حرم الثنائي أحمد فتحي وعبد الشافي من القيام بالمساندة الهجومية لزملائهم".



وتابع: "المنتخب المصري لا يمكن أن يتأثر بخروج أو غياب لاعب مهما كان حجمه ومستواه، نمتلك عدد من النجوم في أندية أوروبية كبيرة".



وأكمل "رمضان صبحي لم يحصل على فرصة كافية للتعبير عن قدراته وهو لا يلعب بشكل أساسي مع فريقه في إنجلترا".



وواصل حديثه: "هيكتور كوبر كان يسحب تريزيجيه من الملعب في أوقات غير مناسبة والفريق كان يحتاج إليه".