ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

حسام حسن: المنتخب لا يتأثر بغياب لاعب مهما كان حجمه

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 03:10 ص
صدى البلد
محمد رشاد
انتقد حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، أسلوب لعب هيكتور كوبر خلال مباريات كأس العالم مؤكدًا أنه تأثر سلبيًا بغياب محمد صلاح.

وقال العميد، في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر فضائية صدى البلد: "هيكتور كوبر حرم الثنائي أحمد فتحي وعبد الشافي من القيام بالمساندة الهجومية لزملائهم".

وتابع: "المنتخب المصري لا يمكن أن يتأثر بخروج أو غياب لاعب مهما كان حجمه ومستواه، نمتلك عدد من النجوم في أندية أوروبية كبيرة".

وأكمل "رمضان صبحي لم يحصل على فرصة كافية للتعبير عن قدراته وهو لا يلعب بشكل أساسي مع فريقه في إنجلترا".

وواصل حديثه: "هيكتور كوبر كان يسحب تريزيجيه من الملعب في أوقات غير مناسبة والفريق كان يحتاج إليه".

ترشيحاتنا

مدرب المغرب: هل يمكن لعب ركنية من ناحية لم تخرج منها الكرة

غادة عبد الرازق تنهار من البكاء على الهواء..فيديو

حسام حسن: منتخب 90 لن يتكرر

صحيفة سعودية تغير غلافها المهين لمنتخب مصر

غادة عبد الرازق: محمد جمعة بيفكرني بـ خالد صالح.. فيديو

70 دقيقة.. كريستيانو يهدر ركلة جزاء ويعطي الأمل لإيران.. فيديو

حسن المستكاوي يوجه سؤالا صعبا لاتحاد الكرة.. فيديو

كوبر: استراتيجيتي لم تكن فاشلة.. ولا أعرف مصيري مع منتخب مصر

هنيدي يؤازر محمد صلاح ويوجه له هذه الرسالة

عبد الرحيم محمد ليس الأولى .. شاهد أشهر حالات الوفاة على الهواء

اسباس نجم اسبانيا: فريقنا ليس الوحيد الذى يعانى فى المونديال

عزمي مجاهد يروي اللحظات الأخيرة في حياة نجم الزمالك ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوتشيات بالوان باستيل لموضة صيف 2018 .. صور

تعرف على أبطال مصر.. 23 ميدالية بدورة ألعاب البحر المتوسط منها 7 ذهبيات

أزياء جذابة للجسم الكيرفي في المناسبات.. صور

شاهد.. 10 صور مؤثرة من مباراة السعودية ضد مصر

شاهد.. 30 صورة من مباراة السعودية ضد مصر

فيديو

رستم: مصر الدولة الوحيدة التى لا يوجد بها هيئة دواء.. فيديو
غادة عبد الرازق تنهار من البكاء على الهواء..فيديو
إيهاب الخطيب يكشف موقف صلاح من الاعتزال الدولي ..فيديو
حماية المستهلك: القانون الجديد حدد ضوابط صارمة لصالح المواطن ..فيديو
حسن المستكاوي يوجه سؤالا صعبا لاتحاد الكرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟