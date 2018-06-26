حسام حسن: منتخب 90 لن يتكرر

أكد حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، أن منتخب مصر كان في أسوأ مستوياته في المونديال، ولولا ذلك لكنا وصلنا لدور الـ 16 بسهولة بالغة.



وقال حسام حسن، في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" المذاع على قناة صدى البلد: "منتخب 1990 لن يتكرر كل لاعب كان نجم والكابتن محمود الجوهري استفاد من قدراتنا بشكل جيد، ولعبنا مباريات قوية أمام منتخبات أوروبية".



وتابع ان "الإمكانيات وقتها لم تساعدنا على التأهل للدور التالي ولعبنا أمام فرق قوية أجبرتنا على اللعب بهذا الأسلوب لكن الجوهري لم يطلب مننا اللجوء للدفاع".



وأكمل أن "الجيل الحالي مميز ولكن لم يستثمر إمكانياتهم ولكن هذه المشكلة خارجة عن إرادتهم، كان ممكن نقدم مستوى أفضل بهم ونوصل للدور التالي لو هناك توازن هجومي ودفاعي".



وتابع حسام: "من الخطأ الاعتقاد بأن مستوانا كان جيد أمام أوروجواي بالعكس فهي كانت في أسوأ مستواها وسواريز لم يكن في حالته".



واختتم حديثة: "من حق أي لاعب الانضمام للمنتخب طالما اجتهد وظهر بشكل متميز، الكرة المصرية تحتاج لتقويم من قاعدة الهرم وليس من قمته".

