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أخبار العالم

الجارديان: ولاء أردوغان لنفسه يفوق ولاءه لما سواها

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 04:21 ص
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أ.ش.أ
وصفت صحيفة الجارديان البريطانية فوز رجب طيب اردوغان وحزبه بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية بأنه خطوة كبرى على طريق حُكم الفرد الواحد.

ووجدت الصحيفة في ذلك التطور باعثًا قويا على القلق في دولة هي أكبر عضو مسلم بحلف شمال الأطلسي (ناتو).

ونوهت الجارديان عما تشهده تركيا منذ يوليو الماضي من فرْض لحالة الطوارئ على نحو يتعذر معه الاعتقاد بأن الحملات الانتخابية شهدت منافسة نظيفة، في بلد تسيطر فيه الحكومة على الآلة الإعلامية ما يعني حرمان أحزاب المعارضة من الحصول على تغطية إعلامية مساوية لتلك التي حظي بها الحزب الحاكم.

ورصدت الصحيفة في هذا الصدد تعرض الصحفيين والحقوقيين في تركيا للاضطهاد والسجن بتهم تتعلق بالإرهاب أحيانا؛ حتى إنه لمما يثير السخرية أن أحد المرشحين الستة للرئاسة خاض حملته من مَسْجنه.

وحذرت الصحيفة من أن أردوغان، في ظل النظام الجديد الذي يتمتع فيه بسلطات مطلقة، بات قادرًا على إصدار تشريعات عبر المراسيم.

ونبهت الجارديان إلى أنه وبعد أن كان القضاء يمثل شوكة في خاصرة أردوغان حتى أن الأخير استبعد عددا كبيرا رجاله على مدار العام الماضي، فقد بات تعيين القضاة من صلاحيات الرئيس وحزبه الحاكم، فلا عجب إذن أن يذعن النظام القضائي التركي بشكل تام لأردوغان .... وهكذا فلم يعد ثمّ فصلٌ بين السلطات.

ورأت الصحيفة البريطانية أن "أردوغان هو سياسي طوّر حزبًا ثم بات هو هذا الحزب ... والآن أردوغان في الطريق لكي يصبح دولةً... وفي عام 2003 سوّق أردوغان لنفسه باعتباره تكنوقراط، قبل أن يرتدي العباءة الإسلامية ... إن ولاء أردوغان لنفسه يفوق ولاءه لما سواها ... وفي سبيل تحقيق الفوز في تلك الانتخابات انضم أردوغان إلى حزب قومي متطرف كان معارضا له في السابق."

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