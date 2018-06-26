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منوعات

شاهد.. بالون ترامب الطفل تزين سماء بريطانيا

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 04:39 ص
صورة المنطاد
صورة المنطاد
أحمد قاسم
كشف موقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي أن مجموعة من المتظاهرين البريطانيين يستعدون لإطلاق منطاد عملاق على هيئة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في سماء بريطانيا، وذلك استعدادًا لزيارته المقررة الشهر المقبل.

وقال الموقع الأمريكي إن المنطاد والذي صمم على هيئة ساخرة لطفل بملامح ترامب، سيتم إطلاقه فوق سماء بريطانيا ومجلس العموم البريطاني تزامنًا مع زيارة الرئيس الأمريكي للعاصمة لندن، يوم 13 يوليو المقبل.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، قد وجهت دعوة لترامب، لزيارة بريطانيا، وذلك وسط رفض شعبي منقطع النظير، في حين كثفت قوات الأمن استعداداها للزيارة ورفع حالة التأهب القصوى.
شاهد.. بالون ترامب الطفل تزين سماء بريطانيا

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