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أخبار العالم

محكمة ألمانية تصدر حكما بسجن سوري بتهمة معاداة السامية

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 04:01 ص
محكمة ألمانية - صورة
محكمة ألمانية - صورة أرشيفية
رويترز
أصدرت محكمة ألمانية اليوم الاثنين حكما بالسجن أربعة أسابيع على مهاجر سوري نفذ هجوما معاديا للسامية بحق رجل يضع قبعة يهودية وألزمته بزيارة متحف للتعرف على تاريخ معاداة السامية في ألمانيا.

وقضت المحكمة في برلين بأن الشاب البالغ من العمر 19 عاما استخدم حزاما لضرب إسرائيلي كان يضع القبعة أو الكبة في برلين على سبيل التجربة. وأدين بالإهانة وإلحاق أذى جسدي خطير.

وتسبب التسجيل المصور للهجوم في غضب عام في أبريل نيسان عندما نشر على الإنترنت. ولا تزال معاداة السامية قضية حساسة في ألمانيا بعد مقتل أكثر من ستة ملايين يهودي في المحرقة إبان حكم النازي.

وذكرت المتحدثة باسم المحكمة ليزا جاني أن المحكمة قررت تطبيق قانون الأحداث الجنائي، الذي يمكن تطبيقه حتى‭‭ ‬‬21 كحد أقصى.

وأضافت أن الأسابيع الأربعة هي فترة الاحتجاز القصوى بموجب قانون الأحداث الجنائي، ولأن الشاب السوري قضى بالفعل شهرين ونصف في الاحتجاز، يكون قضى حكم الاحتجاز الصادر ضده وعليه فقد أطلق سراحه اليوم.

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