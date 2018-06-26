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أخبار العالم

قواعد عسكرية أمريكية تستعد لإيواء 20 ألف طفل من المهاجرين

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 03:35 ص
قواعد عسكرية أمريكية
قواعد عسكرية أمريكية - صورة أرشيفية
رويترز
قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، اليوم، إن الجيش الأمريكي يستعد لإيواء مهاجرين في قاعدتين عسكريتين بولاية تكساس في أحدث إشارة إلى دعم الجيش لسياسات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بالهجرة.

وقال ماتيس إنه سيجري استخدام فورت بليس، وهي قاعدة عسكرية في مدينة إل باسو في تكساس، وقاعدة جودفيلو الجوية في مدينة سان أنجلو بالولاية ذاتها، مضيفا أنه ليس بوسعه تأكيد أي تفاصيل.

وقال الوزير للصحفيين في ألاسكا قبل مغادرته في رحلة إلى آسيا: "سنوفر كل الدعم الذي تحتاجه وزارة الأمن الداخلي لإيواء الأشخاص المحتجزين لديها".

وأضاف: "لن نخوض في الجانب السياسي. توفير السكن والملاذ لمن يحتاجونه عمل حكومي قانوني".

وقال مسؤول أمريكي طالبا عدم نشر اسمه إن إحدى القاعدتين ستنزل بها العائلات بينما سينزل في الثانية الأطفال.

كان ماتيس قال يوم الأحد إن الجيش الأمريكي يستعد لبناء مخيمات مؤقتة لإيواء المهاجرين في قاعدتين عسكريتين دون أن يكشف عن اسميهما.

وقال الجيش الأمريكي الأسبوع الماضي إن الحكومة طلبت منه الاستعداد لإيواء ما يصل إلى 20 ألفا من الأطفال المهاجرين.

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