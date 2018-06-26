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كأس العالم

مدرب المغرب: هل يمكن لعب ركنية من ناحية لم تخرج منها الكرة

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 03:04 ص
الفرنسي هيرفي رينار
الفرنسي هيرفي رينار مدرب منتخب المغرب
أ.ش.أ
أعرب الفرنسي هيرفي رينار مدرب منتخب المغرب لكرة القدم عن دهشته من امكانية تنفيذ ركلة ركنية من الجانب الأيسر للمرمى رغم خروج الكرة من الناحية اليمنى، في إشارة إلى اللعبة التي جاء منها هدف التعادل الثاني لإسبانيا فى شباك فريقه.

وقال مدرب منتخب المغرب فى تصريح للصحفيين نقلته وكالة الانباء الاسبانية، اليوم، إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن الحكم قد ارتكب "خطأ فادحا".

وأكد رينار "ارتكبنا بعض المخالفات التي استوجبت بطاقات، ربما ليس كلها، كنا غاضبين للغاية عندما لم تشهر البطاقة الصفراء في وجه بيكيه لأنه تدخل بقدميه الاثنين، السؤال الوحيد الذي سأوجهه هو الذي دار بخلد جميع اللاعبين، في الهدف الثاني لإسبانيا خرجت الكرة من ناحية ولعبت من ناحية أخرى، هل هذا مسموح به؟ نعم أم لا؟ إذا لم يكن كذلك، فإنه خطأ فادح".

وأضاف "ثم رأينا مقطع الفيديو (الخاص بالهدف الثاني لإسبانيا) ويبدو أنه ليس هناك تسللا لكن هل يمكن لعب ركنية من الجانب الآخر الذي لم تخرج منه الكرة؟ يجب أن يرد الحكم على ذلك، ذهبت للحديث إليهم لكن الباب كان موصدا"ورغم كل ذلك يجب أن نعترف أن التحكيم "ليس سهلا".

وأوضح "بالطبع كنا نود الفوز على إسبانيا. عانينا مثل جميع الفرق التي تواجه إسبانيا، وهي فريق يجمع بين برشلونة وريال مدريد، أود تهنئة لاعبينا كلهم، على أداءهم في هذا المونديال".. فقد "واجهنا البرتغال وإسبانيا، اثنين من أفضل فرق العالم، وكنا ندا لهم ونخرج مرفوعي الرأس ويملأنا الفخر، كان وقتا رائعا وأتمنى حظا طيبا لهؤلاء الذين يواصلون المغامرة، و اتمنى الأفضل خصيصا للسنغال ونيجيريا داخل دائرة المنافسة، نحن معهم قلبا وقالبا".

واختتم تصريحاته التى أدلى بها من كالينينجراد بقوله أنه كان يعلم أن فريقه لن يتمكن من الاستحواذ "كثيرا على الكرة" ولكن في نفس الوقت درسنا المنافس جيدا وقدمنا مباريات قوية رغم أننا ليس لدينا كريستيانو رونالدو في فريقنا. لديهم أجنحة يتقدمون كثيرا وهكذا يمكن تنفيذ الهجمات المرتدة، هذا هو ما حاولنا فعله".

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