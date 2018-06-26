ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

اسباس نجم اسبانيا: فريقنا ليس الوحيد الذى يعانى فى المونديال

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 03:05 ص
إياجو أسباس نجم اسبانيا
إياجو أسباس نجم اسبانيا
أ.ش.أ
أكد إياجو أسباس صاحب هدف التعادل لإسبانيا في مواجهه المغرب والذي منح (لا روخا) التأهل لثمن نهائي المونديال وتصدر المجموعة إن فريقه ليس الوحيد الذي يعاني في البطولة.

وأوضح فى تصريحات لشبكة تيليسنكو نقلتها وكالة الانباء الاسبانية "لسنا وحدنا من يواجه صعوبات يحدث نفس الشيء مع منتخبات مرشحة للقب مثل الأرجنتين وألمانيا والبرازيل" .. "يجيد المنافسون أيضا، يدرسوننا بشكل متفحص جدا. الجميع يمتلك أسلحة في القرن الـ21 ، ويسعون نحو إزعاج المنافس. ولديهم لاعبين جيدين للغاية، لم نخطئ. يلعب الكثيرون منهم في الدوري الخاص بنا".

وأضاف "نعم نفذنا أمورا على نحو سيء، بالطبع، لكننا أيضا قمنا بأشياء على نحو جيد. سنركز على الجوانب الإيجابية، مثل حصولنا على هذه النقطة التي منحتنا المركز الأول".

وحول منافس إسبانيا في ثمن النهائي، منتخب روسيا، قال مهاجم سلتافيجو "إنه صاحب الأرض؛ منافس صعب للغاية لعب أول مباراتين. أجرى بعض التغييرات اليوم ومني بالهزيمة أمام أوروجواي".

واختتم: "فازوا بأول مباراتين بأريحية. كانت الأمور صعبة عليهم اليوم في مواجهة أوروجواي، أجروا خلالها تعديلات".

ترشيحاتنا

إيرانيات يتابعن مباراة بلادهن أمام البرتغال بكأس العالم

نشطاء تويتر يدشنون هاشتاج رضا_عبدالعال بعد هزائم منتخب مصر

عمرو وردة يوجه رسالة اعتذار مأساوية لجماهير الكرة المصرية

اسباس نجم اسبانيا: فريقنا ليس الوحيد الذى يعانى فى المونديال

صحيفة بريطانية: طريقة احتفال صلاح عقب هدفه دليل على رغبته في الاعتزال

شاهد.. هدف محمد صلاح في مباراة السعودية اليوم

مدرب نيجيريا : لا مجال للتعاطف مع ميسي

شاهد.. ماذا حدث لركاب أتوبيس أصيب سائقه بستكة دماغية

إيهاب الخطيب يكشف موقف صلاح من الاعتزال الدولي ..فيديو

عبد الرحيم محمد ليس الأولى .. شاهد أشهر حالات الوفاة على الهواء

علي جمعة يكشف عن 9 كلمات داوم الصالحون على الدعاء بها

مرتضي: الجون اللي دخل في الحضري أهبل ولو أنا مكانه مش هيحصل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوتشيات بالوان باستيل لموضة صيف 2018 .. صور

تعرف على أبطال مصر.. 23 ميدالية بدورة ألعاب البحر المتوسط منها 7 ذهبيات

أزياء جذابة للجسم الكيرفي في المناسبات.. صور

شاهد.. 10 صور مؤثرة من مباراة السعودية ضد مصر

شاهد.. 30 صورة من مباراة السعودية ضد مصر

فيديو

رستم: مصر الدولة الوحيدة التى لا يوجد بها هيئة دواء.. فيديو
غادة عبد الرازق تنهار من البكاء على الهواء..فيديو
إيهاب الخطيب يكشف موقف صلاح من الاعتزال الدولي ..فيديو
حماية المستهلك: القانون الجديد حدد ضوابط صارمة لصالح المواطن ..فيديو
حسن المستكاوي يوجه سؤالا صعبا لاتحاد الكرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟