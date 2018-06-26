اسباس نجم اسبانيا: فريقنا ليس الوحيد الذى يعانى فى المونديال

أكد إياجو أسباس صاحب هدف التعادل لإسبانيا في مواجهه المغرب والذي منح (لا روخا) التأهل لثمن نهائي المونديال وتصدر المجموعة إن فريقه ليس الوحيد الذي يعاني في البطولة.



وأوضح فى تصريحات لشبكة تيليسنكو نقلتها وكالة الانباء الاسبانية "لسنا وحدنا من يواجه صعوبات يحدث نفس الشيء مع منتخبات مرشحة للقب مثل الأرجنتين وألمانيا والبرازيل" .. "يجيد المنافسون أيضا، يدرسوننا بشكل متفحص جدا. الجميع يمتلك أسلحة في القرن الـ21 ، ويسعون نحو إزعاج المنافس. ولديهم لاعبين جيدين للغاية، لم نخطئ. يلعب الكثيرون منهم في الدوري الخاص بنا".



وأضاف "نعم نفذنا أمورا على نحو سيء، بالطبع، لكننا أيضا قمنا بأشياء على نحو جيد. سنركز على الجوانب الإيجابية، مثل حصولنا على هذه النقطة التي منحتنا المركز الأول".



وحول منافس إسبانيا في ثمن النهائي، منتخب روسيا، قال مهاجم سلتافيجو "إنه صاحب الأرض؛ منافس صعب للغاية لعب أول مباراتين. أجرى بعض التغييرات اليوم ومني بالهزيمة أمام أوروجواي".



واختتم: "فازوا بأول مباراتين بأريحية. كانت الأمور صعبة عليهم اليوم في مواجهة أوروجواي، أجروا خلالها تعديلات".