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أخبار العالم

ضاحي خلفان: Bein sport شوهت الرياضة خلال كأس العالم

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 04:24 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
هاجم قائد شرطة إمارة دبي الأسبق، ضاحي خلفان، مجموعة قنوات Bein sport القطرية، متهمًا إياها بأنها شوهت الرياضة خلال مونديال كأس العالم 2018، لإقحامها السياسة في التحليلات الرياضية للمبارايات.

ونشر خلفان على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة قال فيها: "محطات النقل الحصري لكأس العالم شوهت مفهوم الرياضة وأقحمته في الأهواء السياسية للمغرضين والمنتفعين وكانت تحليلاتها الرياضية شتيمة".

وتابع: "عندما تكون الأمور في أيادي من لا يستحقها، ما يجيك منهم إلا محقها".

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