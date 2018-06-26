هاشتاج السعوديون شكرا محمد صلاح ضمن الأكثر تداولا على تويتر

بعد مباراة #السعودية_مصر أو #مصر_السعودية الخبيثة حاولت الايقاع في #محمد_صلاح_فخر_العرب عندما سأله المذيع👇#محمد_صلاح لماذا لم تحتفل بهدفك في #السعودية؟

فكانت الإجابة التي لم يكن يتمناها ولايتوقعها أي ذنب من أذناب #قطر !



بسبب حبي الكبير للسعودية🌹#السعوديون_شكرا_محمد_صلاح pic.twitter.com/ZA5zc4fX2S — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) June 25, 2018

#السعوديون_شكرا_محمد_صلاح



خير من يمثل العرب والمسلمين .. رجل رغم ماوصل له من نجاح الى انه متمسك بدينه وعاداته وتقاليده .. صلاح نموذج يجب ان يدرس للاجيال ..



نحبك يابو مكة حتى لو سجلت فينا 20 هدف .. ودعواتنا لك بالتوفيق في الموسم القادم وان شاء الله تحقق جميع البطولات ..



🌹 pic.twitter.com/MaJcUjNlrW — رائد نجد  (@RaEd_najd) June 25, 2018

احتل هاشتاج "السعوديون شكرا محمد صلاح"، المركز الرابع ضمن قائمة الأكثر تداولًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تضامنًا مع نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، الذي سجل هدفًا خلال اللقاء الذي جمع بين المنتخبين المصري والسعودي، أمس الاثنين.وأعرب النشطاء السعوديين عن دعمهم وتضامنهم محمد صلاح، والأداء الاستثنائى الذى قدمه خلال مباراة أمس.وقال رجل الأعمال والمغرد السعودي الشهير، منذر آل شيخ مبارك، في تغريدة مرفقة بصورة صلاح: "بعد مباراة السعودية مصر أو مصر السعودية الخبيثة حاولت الايقاع به عندما سألته، لماذا لم تحتفل بهدفك في السعودية؟ فكانت الإجابة التي لم يكن يتمناها ولايتوقعها أي ذنب من أذناب قطر".وقال المغرد السعودي رائد نجد: "خير من يمثل العرب والمسلمين ، رجل رغم ماوصل له من نجاح إلا أنه متمسك بدينه وعاداته وتقاليده.. صلاح نموذج يجب أن يدرس للاجيال نحبك يابو مكة حتى لو سجلت فينا 20 هدف.. ودعواتنا لك بالتوفيق في الموسم القادم وان شاء الله تحقق جميع البطولات" .