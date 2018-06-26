هاشتاج السعوديون شكرا محمد صلاح ضمن الأكثر تداولا على تويتر

وقال المغرد السعودي رائد نجد: "خير من يمثل العرب والمسلمين ، رجل رغم ماوصل له من نجاح إلا أنه متمسك بدينه وعاداته وتقاليده.. صلاح نموذج يجب أن يدرس للاجيال نحبك يابو مكة حتى لو سجلت فينا 20 هدف.. ودعواتنا لك بالتوفيق في الموسم القادم وان شاء الله تحقق جميع البطولات" .
بعد مباراة #السعودية_مصر أو #مصر_السعودية الخبيثة حاولت الايقاع في #محمد_صلاح_فخر_العرب عندما سأله المذيع👇#محمد_صلاح لماذا لم تحتفل بهدفك في #السعودية؟— منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) June 25, 2018
فكانت الإجابة التي لم يكن يتمناها ولايتوقعها أي ذنب من أذناب #قطر !
بسبب حبي الكبير للسعودية🌹#السعوديون_شكرا_محمد_صلاح pic.twitter.com/ZA5zc4fX2S
#السعوديون_شكرا_محمد_صلاح— رائد نجد (@RaEd_najd) June 25, 2018
خير من يمثل العرب والمسلمين .. رجل رغم ماوصل له من نجاح الى انه متمسك بدينه وعاداته وتقاليده .. صلاح نموذج يجب ان يدرس للاجيال ..
نحبك يابو مكة حتى لو سجلت فينا 20 هدف .. ودعواتنا لك بالتوفيق في الموسم القادم وان شاء الله تحقق جميع البطولات ..
🌹 pic.twitter.com/MaJcUjNlrW