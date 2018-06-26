خطوبة فرح فؤاد وأحمد سمير بتوقيع علاء مبارك.. صور

شارك علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك في الاحتفال بخطوبة "فرح" كريمة محمد فؤاد، المدير العام لهيئة الاستثمار والعريس "احمد" نجل العميد سمير كامل بحضور عدد من مشاهير المجتمع .



كان ضمن الحضور النائب ايهاب العمدة، والنائب سيد جوهر، كابتن لؤي دعبس ،الموسيقار اسلام صبري ،احمد فؤاد ،رجل الاعمال ياسر فؤاد ،كابتن محمد هاني بطل مصر في كمال الاجسام والفنانة هايدي سليم خالة العروس.



وأحيا حفل الخطوبه النجم الصاعد عبده سليم وفرقه عنبر 13 والمطرب خالد محروس.