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أخبار العالم

صحيفة أمريكية: إيران لا تزال قوية رغم سياسات ترامب

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 06:05 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
قالت صحيفة "وترتاون ديلي تايمز" الأمريكية، إن تصريحات الرئيس الأمريكي بأن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني سيكون له تأثيرًا قويًا على إيران، أمرُ صحيح ولكن لأسباب غير صحيحة، إذ أنه ليست هناك أي بوادر على تغير سياسات طهران حول نفوذها الإقليمي.

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته، أمس الاثنين، أن مردود تصريحات ترامب لم يؤثر على إيران ولو حتى قليلًا سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، فلا تزال هناك حملات قمع ضد المتظاهرين المنددين بسياسات الملالي، ولا يزال هناك نفوذًا قويًا لطهران في سوريا واليمن ولبنان والعراق.

كان ترامب أكد، أمس الاثنين، أن هناك الكثير من التقدم تم إحرازه في الشرق الأوسط من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، واصفًا الاتفاق بالكارثي والرهيب.

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