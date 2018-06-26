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أمريكا: نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية لن يخضع لجدول زمني

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 06:32 ص
الرئيس الأمريكي ونظيره
الرئيس الأمريكي ونظيره الكوري الشمالي - صورة أرشيفية
رويترز
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه لن يضع جدولا زمنيا للمفاوضات من أجل نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية، في تناقض مع تصريحات مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية قال إن واشنطن ستقدم قريبا جدولا زمنيا إلى كوريا الشمالية "بمطالب محددة".

وفي مقابلة تليفونية مع شبكة (سي.إن.إن) أجريت يوم الأحد ونشرتها الشبكة يوم الاثنين قال بومبيو إنه يريد أن يرى استمرار التقدم نحو نزع السلاح النووي الكوري الشمالي وإن الإدارة ستقيم من حين لآخر مدى جدية بيونجيانج في التخلي عن برنامجها النووي.

وقال بومبيو لسي.إن.إن "لن أضع جدولا زمنيا لذلك سواء كان شهرين أو ستة أشهر. نحن ملتزمون بالتحرك للأمام لنرى إن كنا نستطيع تنفيذ ما يريد الزعيمان (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون) تحقيقه".

وكان يشير إلى القمة التي جمعت ترامب وكيم يوم 12 يونيو في سنغافورة.

وعهد إلى بومبيو بقيادة المفاوضات التي تهدف إلى إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن برنامجها للأسلحة النووية الذي يهدد الولايات المتحدة. وقال بومبيو إنه سيقيم باستمرار إن كان تقدما تحقق بما يكفي لمواصلة المحادثات.

ونسبت إليه (سي.إن.إن) قوله "نأمل أن تستمر العملية في تحقيق تقدم".

وتناقضت تصريحات بومبيو بشدة مع تصريحات مسؤول دفاعي أمريكي كبير تحدث مع صحفيين قبل بداية جولة وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس لآسيا. وقال المسؤول إن واشنطن ستقدم قريبا جدولا زمنيا قريبا إلى كوريا الشمالية يتضمن "مطالب محددة".

وسبق أن أبلغ بومبيو نفسه الصحفيين بعد يوم من قمة سنغافورة أن واشنطن تأمل في تنزع كوريا الشمالية سلاحها خلال فترة ولاية ترامب الراهنة والتي تنتهي يوم 20 يناير 2021.

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