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فن

الاحتفال بخريجي الجامعة الأمريكية أبرزهم ابنة أشرف عبد الباقي

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 08:01 ص
ابنة أشرف عبدالباقي
ابنة أشرف عبدالباقي خلال تخرجها من الجامعة الأمريكية
محمد صبحي
احتفل عدد من نجوم المجتمع والمشاهير بتخرج أبنائهم من الجامعة الأمريكية دفعة 2018 بحضور عدد من الشخصيات العامة .

كان ضمن الخريجين هدي كريمة الفنان اشرف عبد الباقى، عمر ابن ياسرر زق الكاتب الصحفى ورئيس مجلس ادارة اخبار اليوم، عمرو نجل الكاتب الصحفى شريف صلاح الدين عطية، ياسمين كريمة الدكتور عمرو مبروك وكريمة الخبير السياحي أحمد وهدان، نجل الكاتبة ايمان درغام، ابن الشاعر بهاء الدين محمد أبنته لمياء علوى شقيقة الفنانة ليلى علوى والتوأم نجلا المخرج محمد بكير، احمد ابن محمد منصور مدير عام بالجهاز المركزى للمحاسبات، وغيرهم من أبناء المشاهير.

وتواجد بالحفل وزراء السياحة والاستثمار والرياضة، بالاضافة الى عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الأمريكية.
الاحتفال بخريجي الجامعة الأمريكية أبرزهم ابنة أشرف عبد الباقي
الاحتفال بخريجي الجامعة الأمريكية أبرزهم ابنة أشرف عبد الباقي
الاحتفال بخريجي الجامعة الأمريكية أبرزهم ابنة أشرف عبد الباقي
الاحتفال بخريجي الجامعة الأمريكية أبرزهم ابنة أشرف عبد الباقي
الاحتفال بخريجي الجامعة الأمريكية أبرزهم ابنة أشرف عبد الباقي
الاحتفال بخريجي الجامعة الأمريكية أبرزهم ابنة أشرف عبد الباقي
الاحتفال بخريجي الجامعة الأمريكية أبرزهم ابنة أشرف عبد الباقي
الاحتفال بخريجي الجامعة الأمريكية أبرزهم ابنة أشرف عبد الباقي
الاحتفال بخريجي الجامعة الأمريكية أبرزهم ابنة أشرف عبد الباقي
الاحتفال بخريجي الجامعة الأمريكية أبرزهم ابنة أشرف عبد الباقي
الاحتفال بخريجي الجامعة الأمريكية أبرزهم ابنة أشرف عبد الباقي
الاحتفال بخريجي الجامعة الأمريكية أبرزهم ابنة أشرف عبد الباقي
الاحتفال بخريجي الجامعة الأمريكية أبرزهم ابنة أشرف عبد الباقي
الاحتفال بخريجي الجامعة الأمريكية أبرزهم ابنة أشرف عبد الباقي
الاحتفال بخريجي الجامعة الأمريكية أبرزهم ابنة أشرف عبد الباقي
الاحتفال بخريجي الجامعة الأمريكية أبرزهم ابنة أشرف عبد الباقي

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